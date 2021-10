U.P.

19 projets sont en cours d'analyse par les services communaux. Ils seront soumis au vote dès le 1er novembre.

La construction d'une participation citoyenne suit son cours à Seneffe. Celle-ci prend notamment forme dans la création d'un budget participatif, soit un budget qui servira à financer des projets imaginés et choisis par les citoyens de l'entité.

Le processus a été lancé en juin dernier, avec un appel à projets auxquels tous les citoyens de Seneffe à partir de 10 ans pouvaient répondre. Sport, culture, environnement…Tous les domaines sont concernés. Les dossiers de candidature pouvaient être rentrés auprès de l'administration communale jusqu'au 1er septembre.

A la date d'échéance, 19 projets ont été introduits et sont consultables sur le site jeparticipe.seneffe.be. Parmi les projets proposés, on retrouve notamment des projets d'infrastructures (instauration de zone 30), de mobilité (abri à vélos sécurisé, des station de réparation de vélos), d'équipements sportifs (équipements de fitness en plein air, des terrains de pétanque…), de cohésion sociale (un lieu d'accueil pour les exilés, un four à pain collectif) ou encore culturel (un parcours d'artistes).