Le premier budget participatif de la commune de Seneffe est entré dans sa phase très concrète. Depuis lundi dernier, le processus est passé entre les mains des Seneffois, qui sont appelés à s'exprimer sur les projets qu'ils souhaitent voir se réaliser avec l'enveloppe de 30 000 € prévue au budget pour ce dossier.

En tout, ce sont 10 projets proposés par des citoyens ou des associations qui sont soumis au vote au terme d'une phase d'analyse qui a déterminé la recevabilité des projets ou non. 19 propositions avaient été formulées à la base. Un projet a été fusionné, un a été jugé "non-recevable", trois "hors-cadre", un est "déjà prévu" et trois n'ont pas été soumis au vote.

A l'heure d'écrire ces lignes, plus de 200 votes ont déjà été enregistrés, après moins d'une semaine de scrutin. Certains se détachent déjà: les participants sont semble-t-il amateur de pétanque puisque l'aménagement d'un terrain a déjà recueilli les faveurs de plus de 40 votants. Au deuxième rang actuellement, la station de réparation de vélo "tout-en-un" séduit également, ayant dépassé le stade des 30 voix. Troisième projet à se détacher: la création d'un groupe d'entraide et de soutien entre mamans après la naissance de leur enfant, qui a recueilli plus de 26 votes.

Le vote se poursuit jusqu'au 30 novembre, soit sur la plateforme en ligne jeparticipe.seneffe.be ou soit en format papier disponible à l'accueil de l’Administration communale. Le vote est ouvert à tous les citoyens seneffois. Ceux-ci peuvent choisir parmi tous les projets proposés au vote jusqu’à épuisement de l’enveloppe budgétaire de 30 000 €. L'évaluation du coût des projets varie de 400 € à 7500 €.