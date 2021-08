Depuis le mois de juin, les Seneffois ont l’occasion de mettre en place leurs plus grands projets. À l’instar d’Écaussinnes, la commune de Seneffe a lancé son premier budget participatif. Une partie du budget de la commune a, en effet, été précieusement débloqué à la création d’un budget participatif. Celui-ci permettra ainsi de réaliser des projets d’intérêt collectif, imaginés par les habitants, mais aussi pour ces derniers.

La commune invite donc ses citoyens à ne pas tarder afin de déposer à temps leur projet. Un questionnaire a été mis à la disposition des habitants à l’accueil de l’Administration communale ou sur la nouvelle plateforme en ligne "jeparticipe.seneffe.be", où il est possible d’également trouver le règlement de ce projet. Les Seneffois ont jusqu’au 1er septembre pour les déposer.

Et tout le monde peut y participer. La particularité de ce budget et qu’il est également accessible aux plus jeunes de l’entité. Les enfants dès l’âge de 10 ans peuvent proposer leurs idées et qu’importe le domaine : le sport, la culture, la solidarité ou encore l’environnement. Les règles sont simples, le projet doit être utile et accessible à tous.

Un appel est également lancé aux citoyens intéressés de participer au comité de sélection. Il faut toutefois répondre à quelques conditions : avoir plus de 18 ans, être domicilié sur l'entité de Seneffe et ne pas représenter un projet déposé en 2021. La date limite pour déposer sa candidature, d’abord fixée le 15 juillet, a finalement été repoussée à ce dimanche 15 août.

Le formulaire de candidature, disponible en ligne, doit être déposé à l'accueil de l'Administration communale, ou à adresser par courrier à l’attention du service Participation citoyenne. Il est également possible de l’envoyer par mail à l'adresse participationcitoyenne@seneffe.be.

Après une étude de faisabilité réalisée par les services communaux, les projets retenus seront soumis au vote des habitants de Seneffe pendant tout le mois de novembre. Les projets ayant obtenu le plus de voix bénéficieront d’une subvention : jusqu’à 7500 euros et ce, jusqu’à épuisement de l’enveloppe budgétaire prévue. Le comité de sélection, composé de cinq citoyens, d’élus et d’agents communaux, sera chargé de valider les différents projets.