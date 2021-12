Des stations de réparation vélo, un mini jardin solidaire ou encore un four à bois mobile… C’est dans le cadre du premier budget participatif organisé par la Commune de Seneffe que ces projets imaginés par les habitants devraient éclore dans les villages de l’entité.

Sur les 19 projets déposés par les citoyens, dix d’entre eux avaient passé l’examen de la recevabilité effectué par les services communaux et le comité de sélection. Entre le 8 et le 30 novembre, ils ont été soumis au vote des Seneffoises et des Seneffois qui pouvaient voter pour leurs projets favoris jusqu’à épuisement de l’enveloppe de 30 000 euros. Pour ce premier budget participatif, 430 votes ont été recensés avec la participation de 18 porteurs de projets et 218 citoyens votant.

Vélo, grossesse et pétanque

Au terme du vote des habitants, sept projets ont été retenus. Sur la première marche du podium, se trouve le projet de "stations de réparation pour vélo le long des parcours cyclables de l’entité de Seneffe", à la seconde place vient ensuite, le "groupe d’entraide et de soutien entre mamans après la naissance" et sur la troisième marche du podium l’aménagement d’un "terrain de pétanque au quartier point G" ex aequo avec le "Mini jardin solidaire". Avec eux, on retrouve également un abri à vélo sécurisé, un four à bois mobile et un second projet d’aménagement de terrain de pétanque.

Les citoyens participants obtiendront la subvention demandée et ils auront deux ans pour réaliser leurs projets.