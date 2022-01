Le 31 décembre dernier, la ville de La Louvière clôturait son appel à projets, initié dans le cadre des budgets participatifs 2022. Aujourd’hui, l’heure est à la composition du jury. Afin de sélectionner les projets qui bénéficieront d’un coup de pouce logistique, humain et financier, la ville relance un appel aux citoyens. Ils seront en effet plusieurs à constituer le jury.

Quelques conditions devront bien entendu être remplies pour endosser ce rôle. Les candidats doivent être majeurs, être habitant de la commune de La Louvière, ne pas avoir déposé de dossier à titre individuel ou collectif et être disponible la semaine du 7 février prochain. Les candidatures doivent être introduites avant le 1er février par e-mail via pcs@lalouviere.be ou par téléphone via le 0498/48.85.82 entre 9 heures et 17 heures.

Parmi les candidatures réceptionnées, cinq citoyens seront tirés au sort afin de figurer dans ce jury. Pour rappel, pour cette deuxième édition des budgets participatifs, la ville a dégagé une enveloppe de 15 000 euros. L’aide consacrée à chaque projet pourra quant à elle atteindre un maximum de 7500 euros. Lors de la première édition, un potager des Loups et un verger conservatoire avaient par exemple pu voir le jour.