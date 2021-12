Les Louviérois ne disposent désormais plus que de quelques jours pour introduire leur candidature et tenter de convaincre. Ceux-ci ont en effet jusqu’au 31 décembre pour exposer leur projet, destiné à améliorer le cadre de vie et la qualité de vie des habitants de leur quartier, et ainsi espérer décrocher un budget participatif. C’est déjà la seconde fois que la ville de La Louvière libèrent des budgets destinés aux citoyens.

"Le budget participatif est un processus de démocratie participative qui permet aux habitants et aux associations de l’entité de proposer l’affectation d’un montant défini par la ville à des projets citoyens d’intérêt général", explique-t-on du côté de la ville. Pour cette deuxième édition, une enveloppe de 15 000 euros est prévue. "De tels budgets seront reconduits chaque année."

Tous les citoyens âgés d’au moins 18 ans et les associations louviéroises peuvent proposer une idée. Les projets seront sélectionnés par un jury et sur base d’un vote citoyen. L’aide consacrée à chaque projet pourra atteindre un maximum de 7500 euros. Mais bien évidemment, quelques critères devront être observés afin que le dossier soit éventuellement retenu.

Ils devront avoir pour objectif l’amélioration de la qualité et du cadre de vie des habitants, rencontre l’intérêt général et apporter une plus-value au territoire communal, avoir un caractère durable, être réalisés entre mars et novembre 2022 sur le territoire louviérois par des citoyens louviérois et, enfin, être accessible à un large public. Lors de la première édition, un potager des Loups et un verger conservatoire avaient par exemple pu voir le jour.

Le premier s'était développé dans le quartier du Hocquet et avait pour objectifs de cultiver en permaculture tout en proposant un espace de rencontres intergénérationnelles tandis que le second a permis la plantation de plus de 70 variétés d'anciennes endémiques de Wallonie d'arbustes et d'arbres fruitiers dans le quartier de la Résidence du Haut Lieu à Strépy-Bracquegnies.

Le formulaire de participation est disponible en ligne, sur le site de l’administration communale. Davantage d’informations peuvent être obtenues auprès du plan de cohésion sociale via pcs@lalouviere.be ou au 064 37 78 11. Un flyer explicatif et le règlement général de l’appel à projets sont disponibles à l’accueil de la cité administrative. Mais le temps presse : les dossiers doivent être déposés d’ici le 31 décembre.