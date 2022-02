L’heure est désormais aux votes. Les Louviérois sont invités à se prononcer et à sélectionner leur projet favori dans le cadre des budgets participatifs. Le processus démocratique vise à permettre aux habitants et aux associations de l’entité de proposer l’affectation d’un montant défini par la ville à des projets citoyen d’intérêt général. Cette année, ce ne sont pas moins de 18 000 euros qui seront consacrés à ceux-ci.

Six projets ont été proposés à un jury composé de professionnels et de citoyens. Celui-ci a voté pour les projets en fonction de critères de faisabilité et d’éligibilité précis. Seul un des projets n’a pas été retenu. Il revient désormais aux citoyens d’intervenir et de donner leur avis en votant et en déterminant un ordre de préférence face aux cinq projets toujours en lice. La cotation finale sera pondérée en 60% (vote du jury) – 40% (vote citoyen via Internet, Hoplr ou version papier).

Le premier projet, baptisé "Ensemble" consiste à rendre la cité Leburton, située à Maurage, plus attrayante, agréable et conviviale afin de créer et entretenir le sentiment de bien vivre dans ce quartier. Les citoyens envisagent de travailler autour de trois axes : la création de zones fleuries sur les îlots directionnels, des aménagements urbains (placement de bancs et d'aires conviviales ) et la mise sur pied de moments de rencontres et de convivialités avec et entre les habitants. 4000 euros seraient nécessaires.

Le deuxième projet consiste en la création d’un verger et d'un espace convivial, près de la rue de Cordoue à Maurage, où se trouvaient les deux puits de mine Saint-Jean n°2. L'histoire du lieu sera expliqué sur panneau didactique et, pour symboliser les 4 pieds métalliques du châssis à molettes, 4 chênes pédoncules seront plantés. Des arbres fruitiers et 1 espace de convivialité via du mobilier urbain sont également prévus. Un budget de 7390 euros est demandé.

Le printemps Buxiniens consiste quant à lui en l'organisation d'un week-end festif à Boussoit. Avec, le samedi, une chasse aux trésors qui emmènera les participants dans des jardins privés. Les citoyens proposent aussi l’organisation d’un spectacle familial, suivi d’un concert ouvert à tout public. Le dimanche, une brocante sera organisée avec, pour animer les rues, des artistes déambulant. Une marche exploratrice dans les rues et ruelles de Boussoit avec guide est également envisagée. Enfin, des ateliers citoyens seront organisés pour créer du mobilier urbain. 7500 euros sont sollicités.

Le quatrième projet se veut « nature. » La randonnée découverte de Besonrieux prévoit de valoriser les rues, ruelles et sentiers du village en balisant un parcours de plusieurs kilomètres. Des panneaux didactiques et explicatifs seront disposés à des lieux-dits ou historiques afin de (re)découvrir Besonrieux. Le parcours sera également disponible via l'application numérique de ''Centrissime". 4200 euros seraient investis dans ce projet.

Enfin, le dernier projet prévoit d’étendre l'écrin de verdure que représente le Parc Warocqué à l'ensemble de quartier de La Louvière. Ce prolongement se fera par le fleurissement des façades des riverains avec des bacs ou des suspensions qui seront réalisés lors d'ateliers. Des nichoirs décorés seront confectionnés et installés dans le Parc. 1462 euros y seraient consacrés.