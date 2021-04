Les canettes et bouteilles en plastique sont bien trop présentes aux abords des routes dans la région du Centre, comme partout ailleurs en Belgique. La Région wallonne débourse près de 85 millions d’euros pour ramasser les déchets et dépôts sauvages. Et comme bien souvent dans les débats vient l’idée d’une consigne pour les canettes et bouteilles en plastique. C’est le cas notamment au conseil communal du Roeux, où une motion a été proposée par les deux groupes de l’opposition ce lundi.

Concrètement, ces derniers demandent à l’ensemble du conseil adhérer aussi à l’Alliance de la Consigne, une association de protection de l’environnement qui propose la consignation des canettes en métal et des bouteilles en plastique. Selon l’association, plus de 200 communes ont décidé de rejoindre le mouvement. "Cette motion, c’est un engagement moral", précise le conseiller communal Gregory Lucas (Alternative). "Ça n’implique aucun coût financier pour la commune et ça ne demande aucune ressource humaine pour un travail potentiel. Nous demandons à la Région wallonne de soutenir urgemment la place en Belgique d’un système généralisé de consigne. C’est au niveau national que cela se joue. Ce n’est pas quelque chose qu’on peut gérer rien qu’au niveau d’une commune ou d’une province."