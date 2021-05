C’est une première. Au parlement wallon, ce mardi, une primo-signataire de la pétition sur une consigne des canettes et des bouteilles en plastique a pu s’exprimer face à la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier, et des députés wallons. Elle a notamment souligné le soutien de la population envers cette pétition. Le débat d’un système de consigne n’est pas nouveau. Les canettes et bouteilles en plastique sont bien trop présentes aux abords des routes. La Région wallonne débourse près de 85 millions d’euros pour ramasser les déchets et dépôts sauvages. Et comme bien souvent dans les débats vient l’idée d’une consigne pour les canettes et bouteilles en plastique.

C’est le cas notamment au conseil communal du Roeux, où une motion avait été proposée par les deux groupes de l’opposition le mois dernier. Le conseil communal de Soignies avait, lui, voté pour adhérer à l’Alliance de la Consigne, une association de protection de l’environnement qui propose la consignation des canettes en métal et des bouteilles en plastique. Plus de 200 communes ont décidé de rejoindre le mouvement, c’est dire l’importance du débat.

Du côté du parti humaniste, le député sonégien, François Desquesnes, soutient la proposition et va même plus loin. "Je pense que l’on est dans un moment de basculement", déclare François Desquesnes. "On est dans la capacité de faire un choix et je pense qu’il faut oser se lancer dans cette étape. Les sacs bleus ont permis d’avancer dans le tri des déchets, mais il ne doit pas s’autojustifier. J’entends certains dire "ne cassons pas ce système qui fonctionne", mais l’objectif n’est pas le sac bleu. L’objectif, c’est le moins possible de déchets, le plus possible de réutilisation et de recyclage."

Mais pour le gouvernement wallon, la pratique est plus compliquée. "L’enjeu, c’est de se dire qu’on a déjà un système de collecte des plastiques et des canettes qui fonctionne. Est-ce qu’on va retirer de ce sac bleu les canettes et les plastiques pour les mettre dans la consigne ?", s’interroge la ministre wallonne, Céline Tellier. "Il faut penser à la qualité du recyclage qui sera fait par après. Je vous avoue que je suis plus favorable, à ce jour, d’avoir deux circuits. Un circuit de sacs PMC et que l’on mette en place un système complémentaire en se disant qu’il y a une partie que l’on n’arrive pas à récupérer, et qu’il faut trouver une solution."

Un projet pilote de prime de retour est en cours. Ses résultats sont attendus dans le courant du mois de septembre. En attendant, la ministre est en réflexion notamment sur les expériences à l’étranger, comme en Allemagne ou aux Pays-Bas. Si aucune solution miraculeuse n’existe, l’objectif est de faire avancer le débat. "À un moment donné, tout le monde se mobilise. On a pour notre part déposé une proposition de texte au niveau de ce parlement, on aimerait bien pouvoir entrer dans le fond de l’examen", termine François Desquesnes.