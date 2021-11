U.P.

Après les marathons de vitesse, voici les marathons de la propreté qui débarquent. Depuis ce lundi et jusqu'au 26 novembre, Be Wapp organise diverses actions de sensibilisation tandis que les pouvoirs locaux et la police mènent des contrôles renforcés dans toutes la Wallonie. Un petit nombre de 28 communes participent à cette première édition.

Dans la région du Centre, deux communes participantes sont à signaler: Binche et Ecaussinnes. Dans cette dernière, tout au long de cette semaine, la gardienne de la paix de la Cité de l'Amour et la police mènent des actions renforcées sur le territoire écaussinnois pour lutter contre les incivilités environnementales.

Trois incivilités sont visées. Premièrement, les "petits" déchets sauvages, soit les jets de canettes et de mégots jeté à travers la vitre de la voitures, via la distribution de poubelles de voiture et de cendriers portables. Deuxièmement, les dépôts sauvages, en intervenant sur des points noirs récurrents. Enfin, les déjections canines non-ramassées, pour lesquelles des kits de sacs "déjection canine" seront distribués.

Les objectifs sont d'inciter aux respects des espaces publics et de remercier les habitants qui adoptent déjà les bons réflexes...Ceux qui par contre s'obstinent à polluer l'environnement se verront rappeler le montant des amendes qu'ils encourent en cas de constat.Soit 200 € pour un mégot par terre et jusqu'à 300 € pour un emballage tel un paquet de chips. On vous laisse imaginer le tarif pour un dépôt sauvage auquel il faut rajouter les frais de nettoyage...