L'accident s'est produit dans le sens Mons vers Bruxelles et Liège.

Il faut prendre son mal en patience ce jeudi matin sur l'autoroute E19/E42. Les automobilistes qui se dirigent vers Bruxelles et Liège/Charleroi perdent entre 20 et 30 minutes dans un bouchon créé à hauteur du Roeulx et de Houdeng, juste avant la séparation des deux autoroutes. Un carambolage impliquant six véhicules s'y est produit peu avant 8 heures du matin.

Heureusement, aucun blessé n'est à déplorer. Les personnes impliquées se trouvent derrière la barrière de sécurité. Les pompiers de La Louvière sont intervenus mais uniquement pour mettre en place un balisage avant que la police de la route (WPR) ne prenne le relais des opérations.

Deux bandes de circulation sont complètement obstruées. Ce qui signifie que la circulation se fait uniquement sur une bande en direction de Liège et idem en direction de Bruxelles. Le dépannage est en cours.