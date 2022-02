Le Mardi Gras, c'est le 1er mars. Théoriquement, Binche ne devrait pas résonner au traditionnel son des tambours et les Gilles ne devraient pas battre le pavé. Le 24 janvier en effet, les autorités communales ont annoncé à contrecœur que le carnaval serait annulé. La décision faisait suite à l'introduction du baromètre corona. Avec un code rouge en vigueur à ce moment-là et un code orange qui n'était pas attendu de sitôt, l'organisation de festivités rimait avec CST. Impossible à mettre en place pour le carnaval.

Mais le baromètre semble capable de changer de couleur aussi vite qu'un caméléon épileptique qui se dandinerait sous les spotlights d'un dancehall. En effet, alors que le code orange entre en vigueur ce vendredi, le commissaire Corona entrevoit déjà la suite dans un futur proche. Interviewé sur les ondes de la Première jeudi matin, Pedro Falcon a indiqué qu'un passage au code jaune était possible "dès la fin de ce mois ou le début du mois de mars".

En code jaune, il n'y aurait plus de CST. En code jaune, le carnaval de Binche pourrait se tenir. Évidemment, il faut rester prudent. À la radio ce jeudi matin, Pedro Falcon a également rappelé que "l'épidémie n'est pas finie, il y a encore 45 personnes par jour qui décèdent".

Reste que pour l'heure, la tendance des indicateurs de l'épidémie se poursuit de manière positive et permet d'entrevoir des assouplissements prochainement. Le scénario du pire pour Binche serait de voir le baromètre passer au jaune quelques jours seulement après le Mardi Gras. C'est pour l'éviter que le président de l'ADF a adressé une lettre ouverte à Alexander De Croo, Elio Di Rupo et Pierre-Yves Jeholet mercredi, leur demandant d'abandonner le CST à temps pour sauver le folklore binchois. Ce sauvetage de dernière minute est-il possible?

Les bourgmestres de la région du Centre ont en tout cas adopté une position commune à travers la CUC. Ils indiquent rester tributaires des décisions du CODECO. Dans la pratique, ils se positionneront sur le maintien ou non "des activités carnavalesques 10 jours avant la tenue des carnavals dans leur commune."

Mais le carnaval de Binche, c'est dans 12 jours. C'est dire si l'agenda est serré pour espérer un sauvetage. D'autant plus qu'aucun CODECO n'est annoncé dans les prochaines 48 heures. Ultime espoir pour la Cité du Gille: l'annonce d'ici lundi d'un passage au code jaune pour le 1er mars au plus tard. Annonce avec ou sans COEDCO. Un premier communiqué de la CUC indiquait d'ailleurs que les bourgmestres du Centre se prononceraient sur la tenue des carnavals 10 jours avant "en fonction de la tenue ou non du CODECO". Cette mention a été retirée dans un nouveau communiqué envoyé quelques minutes plus tard. On l'aura compris, même si les chances restent minces, Binche fera tout pour les mettre de son côté.