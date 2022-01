Une nouvelle rencontre s’est tenue ce jeudi entre le bourgmestre de La Louvière, l’échevin du folklore et les représentants des différentes amicales carnavalesques de l’entité louviéroise. Objectif, refaire le point sur l’organisation des festivités alors que le contexte sanitaire reste particulièrement sensible et incertain et que certaines décisions, difficiles, ont dû prises dans les communes voisines. Notamment à Binche, où le carnaval ne pourra pas être maintenu.

La ville de La Louvière n’entend pas faire cavalier seul et respectera la décision prise par les bourgmestres de la communauté urbaine du Centre. À savoir que "que les festivités carnavalesques ne pourront avoir lieu, jusqu'au 1er mars inclus, dans le respect des règles sanitaires tant que le baromètre sera en code rouge ou en code orange." Pour que l'organisation du carnaval soit possible, le code jaune sera donc nécessaire.

La CUC avait estimé que l’application du CST, des mesures sanitaires et des règles HoReCa en code rouge ou orange étaient incompatibles avec les carnavals et autres activités folkloriques "pendant lesquels la convivialité et le partage sont omniprésents." La ville de La Louvière annonce de ce fait qu’elle réévaluera la situation après chaque nouveau comité de concertation, tout en tenant compte de la période de quatre semaines nécessaire à la bonne organisation d’un carnaval.

"À l'heure actuelle, aucune décision n'est prise pour les carnavals de notre entité. Seules, les soumonces prévues d'ici le 26 février sont annulées", insistent l’échevin et le bourgmestre. "En accord avec les différentes Amicales carnavalesques, la volonté est d'avancer pas à pas afin d'éviter des décisions trop hâtives et douloureuses." Et de préciser que si l’incertitude reste de mise pour l’organisation de festivités carnavalesques, les fêtes foraines, elles, seront bien maintenues moyennant certaines conditions.