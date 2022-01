"Rendez-vous l'année prochaine". Teinté de tristesse et d'espoir, c'était le mot d'ordre à Binche l'an dernier où l'on encaissait l'annulation du carnaval, la première depuis la Seconde Guerre mondiale. Hélas, la promesse n'aura pas pu être tenue.

Ce lundi matin, les autorités communales et les représentants du folklore ont annoncé la décision qui était attendue depuis de longs mois: le carnaval de Binche 2022 n'aura pas lieu.

"Nous avons entretenu un espoir depuis de mois, nous avons préparé ce carnaval", indique le bourgmestre Laurent Devin. "Mais vendredi soir, le baromètre covid a mis un terme à nos espoirs. Il repose notamment sur le nombre d'hospitalisations par jour. Or, il y a eu une augmentation de 39% la semaine dernière. Et les modèles prédisent encore des augmentations. On peut donc dire que le baromètre a tué le carnaval de Binche 2022. De plus, il va falloir passer à trois doses pour le CST. Et ce CST est obligatoire en code rouge ou orange. Il faudrait donc passer en code jaune pour organiser le carnaval. Aujourd'hui, on ne peut plus l'espérer."

Ce n'est finalement pas une grande surprise, au regard de la situation sanitaire. La vague Omicron est tombée au pire moment pour le folklore binchois. Mais l'annulation du carnaval laisse tout de même un goût amer dans la Cité du Gille. "Ce n'est pas notre décision", soupire Didier Rombaux. Le président de l'ADF est remonté contre les responsables politiques "qui n'ont pas eu un mot" pour Binche et son folklore lors du dernier Codeco. Il ne manque pas non plus de pointer les milliers de manifestants qui étaient présents à Bruxelles ce dimanche pour protester contre les mesures sanitaires.

Ce lundi à Binche, personne ne s'est risqué à donne rendez-vous en 2023. Avant cela, il y a tout de même d'autres carnavals prévus dans l'entité et dans toute la région du Centre. Laurent Devin a indiqué qu'il aurait une réunion mardi avec les autres bourgmestres "pour adopter une attitude cohérente par rapport aux festivités."