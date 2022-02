Prévu le 1er mars, le Mardi Gras tombe assez tard, mais sans doute trop tôt pour le carnaval de Binche. Fin janvier en effet, les autorités communales ont annoncé la mort dans l'âme l'annulation des festivités tant attendues. Le baromètre corona venait d'être introduit. Le pic de la cinquième vague s'esquissait à peine. Et en code rouge voire orange, difficile d'imaginer réunir les foules au son des tambours.

Mais depuis, tout s'accélère. Le pic de la vague est passé et les indicateurs de l'épidémie sont en baisse. Le baromètre est passé à l'orange. Certains entrevoient déjà le jaune. D'autres évoquent même la fin du CST. Question de semaines. Ça pourrait donc se jouer à peu de choses pour le carnaval de Binche. Ce que beaucoup redoutent évidemment dans la Cité du Gille, c'est de voir les restrictions levées quelques jours seulement après le Mardi Gras.

Ce couteau remué dans la plaie, le président de l'ADF n'en veut pas. Avec l'aval de son association, Didier Rombaux a donc décidé d'adresser une lettre ouverte au Premier ministre Alexander De Croo, au ministre-président wallon Elio Di Rupo ainsi qu'au ministre-président de la FWB, Pierre-Yves Jeholet. "Si je prends la plume aujourd'hui, c'est avant tout pour défendre le chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité qu'est le Carnaval de Binche, mais également tous les autres folklores impactés par la crise, comme le Cwarmé de Malmedy qui se déroule en même temps que notre Carnaval. Un Carnaval de Binche qui, du fait de l'application du CST, n'est pas réalisable cette année", introduit le président de l'ADF.

Didier Rombaux rappelle ensuite que de nombreux ministres et autres politiques ont manifesté ces derniers temps le souhait de voir ce fameux CST aboli. Il souligne en outre que le baromètre vient de basculer à l'orange, alors que les critères imposés ne sont pas respectés à la lettre. Il pointe également les indicateurs en baisse partout en Belgique. Le passage au code jaune serait une question de semaines ou peut-être même de jours. Partant de ce constat, le Binchois n'y va pas par quatre chemins: "En tant que président de l'Association de Défense du Folklore binchois, et au nom de tous les représentants des sociétés carnavalesques, je vous demande avec respect l'annulation pure et simple de l'application du CST dès à présent. À nos yeux, ce CST n'a plus de sens dès lors que tout le monde pourra, dès vendredi prochain, consommer debout dans les cafés et se rendre dans les discothèques."

Pour le président de l'ADF, il ne s'agit pas d'un simple caprice local. "Si vous accédiez à notre demande, le Carnaval de Binche, ainsi que tous les autres folklores, pourrait se tenir. La population retrouverait alors le sourire, car vous n'êtes pas sans savoir que le folklore fait battre le cœur de nos concitoyens", poursuit Didider Rombaux. "Qui plus est, après deux années de crise, les artisans locaux liés au Carnaval, mais aussi les cafetiers et restaurateurs, pourraient respirer à nouveau."

Possible, à la toute dernière minute, de changer son fusil d'épaule et de remettre le carnaval sur pied? "Avant l'annonce de l'annulation, nous avions voulu y croire jusqu'au bout et nous nous étions préparés comme si le carnaval allait pouvoir se tenir", nous confie le président de l'ADF. "Les louageurs avaient aussi commencé leur travail. Si le carnaval pouvait être autorisé, il faudrait qu'ils le sachent au plus vite pour pouvoir mettre un coup d'accélérateur et faire en sorte que tout soit prêt. Je ne sais pas quel accueil sera réservé à ma lettre ouverte. Mais, même s'il y a une chance sur un million pour que le carnaval se fasse, je ne peux pas la laisser passer."