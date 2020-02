Alors qu'ils étaient reçus à l'hôtel de ville, une pensée appuyée a été rendue à cet amoureux du folklore aujourd'hui disparu.

Deux présences à l’hôtel de ville de Binche et deux moments chargés d’émotion. L’an dernier, Gautier De Winter se voyait remettre une médaille récompensant sa quarantième année de Gille mais la première à la tête des Irréductibles, nouvelle société du folklore binchois. Cette année, c’est sans son président que la jeune société a quitté son local, traversé la Grand-Place et fait son entrée à l’hôtel de ville.

Le 17 décembre dernier en effet, Gautier De Winter raccrochait les sabots et perdait son combat contre la maladie. « Ce sont des moments difficiles mais on fait carnaval pour lui, avec lui ! », insiste Christian Lecollier, membre fondateur des Irréductibles et Gille depuis 48 ans. "L’édition 2019 avait été particulièrement émouvante. Il avait pu avoir sa médaille pour les 40 ans. C’est quelque chose qui lui tenait vraiment à cœur et c’est ce que l’on tente de retenir."

© AVPRESS



Aucun hommage particulier n’a été organisé, en ce mardi gras. "Nous lui avons rendu hommage avant le carnaval et avons posé une plaque en sa mémoire sur notre local. En accord avec la famille, nous avons cessé de multiplier les commémorations car c’est sans cesse rouvrir une blessure. Mais nous pensons évidemment à lui à chaque instant." La mémoire de Gautier De Winter, véritable amoureux de sa ville et de son folklore, a bien sûr été saluée par Laurent Devin.

"Il laisse un vide au sein de la société, dans les cœurs de ceux qui l’ont aimé, qui l’aiment et qui l’aimeront toujours. Après l’émotion vive que nous avons connu l’an dernier, je ne peux m’empêcher d’avoir une pensée émue, particulière et amicale pour votre président fondateur, l’homme sans qui il n’y aurait pas eu les Irréductibles", a souligné non sans émotion le bourgmestre.

"Gautier nous a rempli de larmes au début de l’année passée, ici même… Et fin de l’année passée. Toute une ville était en deuil. Nul doute que ce matin, vous allez penser très fort à lui, nul doute que vous allez marteler le pavé en pensant à lui. Le carnaval continue, la vie a continué mais les pensées restent. Et c’est tout un symbole aujourd’hui : c’est son meilleur ami, Dany, qui va être honoré."

Inséparables, les deux hommes ont partagé des moments forts. Ce mardi, quelques mois après le décès de Gautier, l’attention était tournée vers Dany Baras, chef de batterie, qui célèbre cette année ses 50 ans de participation au carnaval. "Il voulait être Gille mais les Irréductibles avaient besoin de lui. Gautier lui avait demandé de reconstituer une batterie pour le carnaval de l’an dernier. Il a accepté, il le fait pour vous !" C’est sous de vives acclamations que la médaille lui a été remise.