Les chapeaux ont pu être sortis quelques minutes, en début et en fin de cortège.

Avec ou sans chapeau ? C’est la question qui était sur toutes les lèvres en ce mardi gras ! Dès les petites heures, les gilles étaient de sortie pour battre le pavé. En matinée, le ciel grisonnant poussait les plus sceptiques à répondre par la négative. Alors que les différentes sociétés se présentaient à l’hôtel de ville pour la remise des médailles, les premiers rayons de soleil faisaient leur apparition et regonflaient le cœur des amoureux du folklore.

Le bourgmestre de Binche répétait d’ailleurs volontiers qu’une fois encore, les prévisions météo défavorables ne seraient pas d’application dans sa ville ! Une affirmation qui ne s’est pas vraiment avérée fausse puisqu’en milieu d’après-midi, les rois du carnaval sortaient leurs plus belles plumes d’autruches. Un moment toujours extrêmement attendu et apprécié par le public mais qui reste malheureusement conditionné à la météo.

El bon Dieu aura été Binchou par intermittence cette année ! Les bourrasques de vent et la pluie ont pris le dessus et après un début de cortège haut en couleurs, les Gilles étaient contraints de renoncer à leurs chapeaux, au risque de les abimer. La majorité du cortège s’est donc déroulée sans les précieux accessoires, ce qui a inévitablement suscité une pointe de déception, tant pour les Gilles que pour le public.

C’est malgré tout avec le sourire, la joie dans le cœur et un entrain toujours intact que le cortège aux oranges a débuté depuis Battignies, traversé l’avenue Charles Deliège et finalement atteint la Grand-Place. Une grand-place noire de monde, preuve que les conditions climatiques n’ont pas suffi à décourager les plus fervents défenseurs de ce folklore reconnu chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité par l’UNESCO.

Alors que le cortège touchait à sa fin, le soleil parvenait à nouveau à s’imposer, permettant à quelques Gilles de ressortir les plumes ! Les milliers d'orange ont désormais été distribuées. Les Gilles ressortiront ce soir pour un second cortège avant d'embraser la Grand-Place aux alentours de 21h30. À n'en pas douter, la fête se poursuivra jusqu'au bout de la nuit dans les rues binchoises !