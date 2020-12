Dans la Cité du Gille, il n'y a pas de carnaval sans une succession d'autres pré-sorties des différentes sociétés. Il n'y aura pas de carnaval à Binche en 2021 mais une initiative pré-carnavalesque a tout de même été lancée pour tenter de faire résonner malgré tout le son des tambours... via internet. Ce dimanche 3 janvier, pour ce qui aurait dû être la première répétition de batteries, les sociétés sont en effet invitées à participer à un événement en direct sur Facebook.

Sur le coup de 18 heures, les gilles seront invités à se filmer en direct chez eux, en sabots, tandis que les musiciens devront faire de même en jouant du tambour. Rien ne remplacera évidemment une véritable répétition de batteries sur les pavés binchois mais ce petit rassemblement virtuel aura probablement le don de remuer quelques souvenirs et de faire dresser les poils de nombreux "carnavaleux".



A Binche, les répétitions de batterie et les soumonces commencent habituellement dès le début du mois de janvier. Les sixième et cinquième dimanches avant le carnaval, les sociétés se retrouvent en début de soirée et sortent, sans costume, dans les rues de Binche au son des tambours. Les quatrième et troisième dimanches avant le carnaval, les sociétés dansent dans les rues de Binche, toujours au son des tambours. Chaque membre est chaussé de sabots de bois, porte l’apertintaille (ceinture de grelots), et tient le ramon à la main.

Les deux dimanches précédant le carnaval. Les instruments de cuivre font leur apparition et se mêlent au son des tambours pour jouer successivement les vingt-six airs traditionnels du carnaval. Les membres de sociétés de gilles et des sociétés de fantaisie portent en cette occasion leur costume du Dimanche gras de l’année précédente.