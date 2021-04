Géraldine Merveille est une véritable héroïne du quotidien. Depuis plusieurs années maintenant, la Carniéroise s’est lancée dans une mission folle : s’occuper à elle seule de plusieurs dizaines de chats errants et abandonnés. La professeure de français a actuellement 22 chats chez elle. " Les personnes me demandent souvent pourquoi je fais ça", explique Géraldine Merveille. " Je leur réponds simplement que c’est ma passion, et j’aime profondément recueillir ces chats perdus. J’avais arrêté de fumer, et je me suis dit que j’allais utiliser cet argent gagné pour la bonne cause."

Au total, la professeure de français, avec l'aide de cinq femmes, est venue en aide à plus de 100 chats l’année dernière. L’ange gardien des boules de poils est confronté à ce qu’il y a de plus mauvais dans l’humain. "Je mentirais si je disais que ça ne m’atteint pas parfois", nous confie Géraldine. "C’est déprimant de voir ces petits êtres laissés se dépérir comme ça. Ce dimanche, une élève m’a contacté parce qu’elle avait retrouvé quatre nouveau-nés enfermés dans un sachet plastique. Qui peut faire une telle chose à ces petites merveilles ?"