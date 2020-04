Deux habitants de la rue Beauregard mettent l'ambiance deux soirs par semaine.

Tous les soirs, à 20 heures, de nombreux citoyens continuent d'applaudir, de faire du bruit, de diffuser de la musique ou d'en jouer. On a par exemple observé, la semaine dernière, un habitant de Morlanwelz jouer de la batterie sur son trottoir. Non loin de là, à Carnières, une autre initiative originale fait parler d'elle : un cours de zumba.

Deux fois par semaine, Cindy et son fils Loïc donnent une leçon à l'ensemble de leur voisinage de la rue Beauregard. Chacun sur son trottoir, en respectant les distanciations sociales, ces habitants se déhanchent et se dépensent en suivant la chorégraphie imposée par Cindy et Loïc, deux instructeurs de zumba. "Ce sont les voisins eux-mêmes qui ont demandé cela", confie Christophe, le mari de Cindy.

De quoi redonner un peu de sourire et de baume au cœur des voisins dont certains travaillent dans le milieu médical, dans des supermarchés ou ont été récemment hospitalisés à cause du Covid-19. "Cela se fait deux fois par semaine. Les autres soirs, on diffuse de la musique et on applaudit."