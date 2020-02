Goûter de la cuisine gastronomique, c'est forcément dépenser beaucoup d'argent ? Il est vrai que la plupart des restaurants gastronomiques proposent des menus relativement coûteux, ce qui les rend inaccessibles pour beaucoup de gens. Pourtant, il est possible de se faire plaisir avec un menu quatre services pour seulement 25 euros.

Mise en bouche, entrée, plat et dessert à prix abordable, ce n'est donc pas utopique. Cette semaine par exemple, le menu gastronomique proposé se compose d'un filet de daurade et saint Jacques, sauce au lait de coco et au gingembre ; un gigotin d’agneau confit, pesto de roquette et tartelette de légumes puis un pressé de pomme au caramel, sablé breton et sorbet au cidre. Le tout au profit d'une école.

© DR

Cette formule, en place depuis des années mais méconnue du grand public, est en effet proposée par la section hôtelier-restaurateur de l'Institut Provincial Charles Deliège. "Nous avons toujours quelques clients réguliers, des gens de la région ou des parents d'élèves mais c'est ouvert vraiment à tous", signale Fabienne Abetsets, responsable des réservations. "Il suffit simplement de réserver une semaine à l'avance parce que nous travaillons toujours avec des produits frais. Cela permet de prévoir les quantités adéquates sans devoir jeter ou congeler."

Ce restaurant baptisé "Et nos saveurs", se situe sur la place de Carnières et est ouvert deux midis par semaines, les jeudis et vendredis. Non-loin de là, à la rue Defonteny, un second établissement propose, ouvert du lundi au jeudi, une formule trois services avec des plats de style brasserie pour 12,5 euros. "Pour le côté gastronomique, tout est géré par les élèves de 5e et 6e année. Et à l'implantation Dufonteny, ce sont les élèves de 3e et 4e année. Il ya évidemment des étudiants en restauration mais aussi ceux en hôtellerie qui se chargent du service."

> Infos : https://www.etudierenhainaut.be/ipcd-centre/restaurants.html