Nombreux sont les parents qui décident d’inscrire leurs enfants dans des stages d’été pendant les vacances scolaires. À Seneffe, les stages été d’Espace Jeunes ont fait le plein en cette édition 2021. Durant tout ce mois de juillet, ce ne sont pas moins de 824 enfants qui ont activement participé aux 26 stages différents proposés par le service Jeunesse de la commune et tous ses partenaires.

Articulée autour des domaines sportifs, artistiques, scientifiques ou encore la nature, l’offre de stages se voulait variée et, avant tout, adaptée à toutes les tranches d’âges. Une pause pour beaucoup de parents, après une année de télétravail parfois compliquée à gérer. Et c’est mission accomplie pour les équipes d’Espaces Jeunes puisqu’ils ont accueilli des enfants âgés de deux ans et demi à dix-sept ans, dans quatre des cinq villages seneffois sur une période d’un mois.