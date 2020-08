Les ouvriers et engins de chantier de l'entreprise Cheron Sprl ont débarqué ce jeudi matin du côté de la rue de l'Agace à Casteau. Objectif : réaménager et sécuriser les abords de l’école de la rue communale située dans cette rue. Le coût total des travaux est estimé à près de 40 000 euros. Théoriquement, le chantier devrait d'achever pour la rentrée des classes.

Concrètement, il s’agit d’une part de réaliser un trottoir hydrocarboné depuis le Vieux cimetière de Casteau jusque l’école communale et d’autre part d’élargir le trottoir existant devant l’école, en adaptant la traversée piétonne aux PMR.

L'idée est avant tout de sécuriser la circulation des élèves et de leurs parents devant l’école et de renforcer la visibilité de l’école pour les automobilistes. Le futur parvis de l’école permettra aussi de mieux accueillir les parents et élèves.

Inévitablement, les travaux créeront quelques problèmes pour les riverains. La route est fermée à la circulation à hauteur du chantier tandis qu'une déviation est mise en place par la rue de Lens, la rue Notre-Dame et le Chemin de Casteau, depuis ou vers la N6.