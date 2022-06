De rares scènes de violence se sont déroulées ce dimanche à Manage où nos confrères de Sudpresse nous informent que Cédric, un La Hestrois de 39 ans, a été tabassé à mort sous les yeux de sa fille de dix ans. Alors qu’il se rendait à la pharmacie pour régler son problème de maux de dents, une connaissance l’a invité à venir prendre un verre à la Maison du Peuple. Cette dernière aurait proposé à Cédric de régler son problème de maux de dents en le frappant. Cédric a alors riposté avant de partir.

Un peu plus loin, au niveau des feux de signalisation de la chaussée de Mons à Jolimont, deux hommes sont sortis de leur véhicule pour s’en prendre à lui, armés de coup-de-poing américain. Cédric est alors tombé une première fois au sol avant de se relever. Le second coup le renvoya au sol. Il a ensuite subi des coups d’une rare violence, été jeté au sol avant que ses agresseurs ne cognent sa tête contre le sol toujours devant sa fille de dix ans. Le premier coup aurait été fatal. Les deux hommes ont ensuite pris la fuite le laissant pour mort. Quant à sa fille, ils l’ont embarquée et conduite chez sa maman.

"Ma nièce nous a raconté qu’elle voulait rester près de son papa mais qu’ils l’ont emmenée de force. Elle est très choquée mais ne pleure pas. Elle sera suivie psychologiquement dans les jours à venir. Elle a, en tout cas, dû tout raconter à la police en étant filmée", raconte Manuela, la belle-sœur de Cédric, à nos confrères de Sudpresse.

La victime connaissait bien ses agresseurs avec qui il allait parfois boire un verre. Des disputes éclataient par moment mais sans grande gravité. Cette dernière lui aura finalement été fatale. Cédric était dans le coma depuis ce dimanche, jour des faits. Il est ensuite mort cérébralement mardi avant d’être débranché mercredi. D’après sa famille, Cédric était un bon vivant qui donnait tout pour sa famille.