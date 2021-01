De la contrainte nait la créativité. Et dans le secteur culturel, on en a à revendre, de la créativité ! Il faut écrire que la crise a poussé les professionnels à s’adapter pour tenter de garder la tête hors de l’eau. Force est de constater que parfois, ce travail acharné porte ses fruits. Face au succès de son opération "Livraison à domicile", Central a décidé de remettre le couvert et de choyer son public.

Lancé en novembre dernier, ces rencontres virtuelles se poursuivent en effet en 2021, en attendant le retour du public. Mieux, elles devraient trouver une place parallèlement à la programmation en salle. "Il faut se montrer imaginatif pour continuer à travailler !", concède Vincent Thirion, directeur de Central. "Mais ce que nous avons mis en place a très bien fonctionné, même plus que ce à quoi nous nous attendions."

En novembre dernier, ce sont par exemple près de 2000 personnes qui avaient assisté, depuis leur canapé, au premier rendez-vous livré à domicile. Laurence Rosier, experte en linguistique, avait ainsi présenter en direct sa conférence, intitulée "va te faire cunnilinguer" et axée sur l’insulte sexiste, homophobe, lesbophobe et transphobe.

"Dès le mois de mars 2020, nous avions pris la décision de ne pas rouvrir nos salles avant ce mois de janvier. Nous avons mis notre outil au service des artistes de la région et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 17 compagnies se sont ainsi retrouvées chez nous pour continuer à travailler, tout en étant rémunérés. C’est une expérience qui s’est avérée positive et qui nous a donné l’envie de développer ce programme de culture à domicile."

Dans les prochains jours, Central proposera une rencontre avec la multi-instrumentiste Hélène Cambier qui parlera de Vivaldi avec humour et en lien avec l'actualité, un échange avec Maximilien Atangana sur la ville de La Louvière et de sa diversité ou encore une immersion dans l'univers de la danse hip-hop grâce à Rashead Amenzou, référence dans ce milieu. Freddy Tougaux sera lui aussi de la partie.

"On souhaite vraiment maintenir le lien, d’offrir des moments de rencontres et de partages avec des personnalités et de toucher un public plus large que celui qui a déjà l’habitude de fréquenter nos salles", conclut Vincent Thirion. Le concept sera donc conservé au-delà du confinement. Une bonne nouvelle pour les amateurs de culture, d’autant plus que ces rendez-vous sont gratuits.