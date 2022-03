Il reste désormais moins de 60 jours à patienter jusqu’au 15 mai prochain, date de la journée mondiale du louviérois. Du louviérois sans majuscule, parce que l’événement ne fait pas référence aux habitants de la Cité des Loups mais plutôt à ce qui caractérise les gens qui y vivent. Pour le centre culturel Central, à l’initiative de la manifestation, il s’agit avant tout d’un "fantastique prétexte au rassemblement."

"La Journée Mondiale du Louviérois est une opération citoyenne, participative et festive qui, par une approche ludique et loufoque, interroge et repense l’identité du territoire et de ses habitants", explique-t-on du côté de Central. "C’est un projet transversal et multidisciplinaire qui permet aux habitants, aux commerçants, aux acteurs culturels et associatifs, aux restaurateurs, aux clubs en tout genre et à tous ceux qui le souhaitent de s’exprimer sur leur ville, sur eux-mêmes et sur leur histoire."

Le 15 mai prochain, Central entend donc inviter les Louviérois à affirmer leur tempérament, à assumer leur passé et à être fier de leur Histoire. "Ce jour-là, nous enverrons une requête à l’Unesco : qu’elle proclame la journée mondiale du louviérois." Une requête qui, on s’en doute, n’aboutira pas. Qu’à cela ne tienne, l’objectif ici consiste davantage à rassembler les habitants d’une commune qui compte plus de 100 nationalités différentes, issues de diverses vagues d’immigration.

"La Journée Mondiale du Louviérois est l’événement emblématique de la nouvelle politique culturelle de Central qui se veut ascendante. Nous souhaitons mettre en valeur les forces vives locales, travailler avec et pour les citoyens, donner l’espace et le soutien nécessaire à la co-construction du projet. C’est certain, cette opération marquera un tournant dans notre manière de travailler au centre culturel."