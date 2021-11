L'administration wallonne avait remplacé le permis attaqué an conseil d'Etat en septembre dernier.

Chose promise, chose due: la commune de Seneffe a déposé il y a quelques jours son recours auprès du gouvernement wallon contre le permis octroyé par l'administration wallonne pour la construction d'une centrale Turbine-Gaz-Vapeur (TGV) à Manage. C'est déjà le troisième recours que la commune introduit contre ce gros projet qui devrait voir le jour dans le parc industriel de Seneffe-Manage, juste en face du commissariat de police de la zone de Mariemont.

"Nos motivations pour aller en recours restent les mêmes", explique Bénédicte Poll, bourgmestre de Seneffe. Elles sont même plus grandes encore: "le nouveau permis modifie les contraintes imposées à l'exploitant. Dans l'ancien permis, un capteur de CO2 était imposé à la construction de la centrale. Maintenant, il n'y a plus qu'une obligation de réaliser une étude de faisabilité. Je rappelle que la production de CO2 de cette centrale sera équivalente aux émissions de 600 000 voitures par an."

Autre allègement du permis, concernant le panache de fumée: "avant, il y avait une interdiction. Maintenant, le permis dit qu'il faut l'atténuer. Cette mouture est donc moins contraignante que la précédente."

Impact visuel et environnemental

Pour le reste, les griefs restent les mêmes qu'auparavant. "Il y a l'aspect urbanistique, avec une tour de 70 mètres de haut qui fera office d'entrée de ville tant pour Seneffe que Manage. Même si on est en zone industrielle, il y aura des habitations à 50 mètres, dont l'arrière donnera sur de hauts bâtiments et de tours de 25 m. Cela aura un impact visuel énorme."

D'un point de vue environnemental, outre le problème du CO2, "il y aura un important captage d'eau et ensuite de rejet dans le canal, à une température plus élevée, ce qui ne sera pas sans conséquences sur la faune et la flore."

Seneffe n'est pas la seule partie à s'opposer à ce permis: trois autres recours, émanant de Manage et de deux groupes de particuliers, sont arrivés sur la table des ministres de l'environnement et de l'aménagement du territoire, qui devront prendre position…ou pas. Lors d'un premier recours, les ministres Céline Tellier et Willy Borsus n'ont pas pu dégager une position commune et le gouvernement wallon n'a pas pris position. L'affaire a été portée devant le Conseil d'État, mais l'action fut éteinte après le retrait du permis initial par l'administration wallonne, qui a remplacé son permis délivré le 12 octobre 2020 par un autre, en date du 14 septembre.

Ce nouveau permis n'est plus assorti à des conditions "dont la réalisation constituait des événements considérés comme futurs et incertains", pour reprendre les mots de Céline Tellier, comme les techniques de captage de CO2. De quoi satisfaire le futur exploitant Bali Wind, qui avait aussi introduit un recours contre le permis initial, mais pas les riverains ni les communes de Seneffe et Manage.

Un projet conditionné à des subsides

Même si le permis de Bali Wind est confirmé au terme de la procédure de recours, la centrale TGV pourrait ne pas être construite. C'est en tout cas l'espoir que Bénédicte Poll fonde dans le résultat de la première enchère réalisée dans le cadre du Mécanisme de Rémunération de Capacité (CRM). Celle-ci a retenu deux projets de centrale au gaz: à Vilvorde et aux Awirs (Flémalle).

Le CRM est un mécanisme devant permettre d'obtenir une capacité de production d'électricité suffisante afin de garantir la sécurité d'approvisionnement du pays, en subsidiant des producteurs d'électricité pour construire des centrales. "La condition pour que la centrale de Manage soit construite est d'être reprise dans le cadre de ce CRM afin d'être subsidiée, mais cela n'a pas été le cas", se réjouit Bénédicte Poll. Le résultat de cette première enchère a été validé par la Commission de Régulation de l'Électricité et du Gaz (CREG). Ces deux centrales doivent être livrées en 2025.



Reste à voir si elles verront le jour, au regard des obstacles juridiques qui pourraient se dresser. La centrale de Vilvorde n'a pas encore obtenu son permis, pour lequel le conseil provincial du Brabant Flamand a déjà émis un avis négatif et qui fait l'objet d'un appel devant la ministre flamande de l'environnement Zuhal Demir. Qui appartient à un parti (N-VA) qui ne fera rien pour faciliter la sortie du nucléaire planifiée au niveau fédéral...