On le sait, le dossier de la centrale TGV de Manage représente un dossier juridique complexe pour les communes, et leurs habitants, mais aussi pour le gouvernement wallon. On apprenait le 24 mars dernier l’octroi du premier permis unique pour le projet de la société Eneco de construire une centrale TGV sur le zoning de Manage et Seneffe. C’était en réalité l’absence de décision des ministres Borsus et Tellier, suite aux différents recours introduits contre le verdict de première instance, qui avait entraîné l’octroi du permis.

Il était donc logique de penser que les deux ministres wallons n’étaient pas parvenus à s’accorder sur le dossier. Et la nouvelle avait eu l’effet d’une bombe auprès des autorités communales qui ont décidé d’introduire un recours devant le conseil d’État. Lors d’une interpellation du député wallon, François Desquesnes, au parlement, le ministre de l’Aménagement du territoire s’est montré très clair.

"En ce qui me concerne, je n’étais pas favorable à la délivrance de ce permis en recours", déclare Willy Borsus. "Ce n’est pas un secret, j’ai aussi une opinion quant au rejet absolument incroyable de CO2 que les turbines à gaz vapeur génèrent. Indépendamment de ça, les éléments strictement aménagement du territoire et urbanistique me conduisaient à refuser ce permis en recours. Et comme il convient en permis unique, nous nous entretenons avec ma collègue, Madame Tellier. Et lorsque nous ne nous accordons pas, et c’est minoritaire comme situation, nous nous remettons, de façon délibérée, à la décision de première instance."

Une réponse édifiante pour François Desquesnes, qui montre l’indécision totale du gouvernement. "J’en déduis que c’est visiblement la ministre Tellier qui est favorable à ce permis", explique l’humaniste. "Ils n’ont pas réussi à se mettre d’accord, et décident simplement de se neutraliser. Ce n’est pas acceptable. Le rôle du gouvernement wallon est de prendre position dans ces dossiers extrêmement importants. Le moins que l’on puisse dire c’est qu’il y a de l’eau dans le gaz au sein du gouvernement wallon."

L’introduction de recours au Conseil d’État des deux communes, ainsi que du demandeur s’opposant lui-même aux conditions qui lui avait été édicté par le permis, repoussera encore de quelques mois, voire de quelques années la décision sur ce projet. "Dès que nous aurons connaissance des différents éléments évoqués par les parties requérantes au Conseil d’État, nous verrons si nous sommes face à des arguments plutôt concernant l’environnement ou plutôt liés à l’aménagement du territoire", ajoute Willy Borsus. "Dans l’hypothèse où il devrait y avoir des arguments relevant des deux compétences, il me semblerait logique de nous abstenir de défendre un permis que par ailleurs je ne souhaitais pas en recours."

Face à ces propos, François Desquesnes rit jaune. "Je suis sidéré de voir une telle mésentente entre des partis en coalition", poursuit le député. "Un désaccord qui va entraîner des coûts en plus pour les communes, mais aussi pour le demandeur. Alors que, pour moi, la décision qu’il convient de prendre est de retirer ce permis. Je ne suis pas contre les centrales TGV, mais pas à l’endroit où elle est actuellement proposée."

Le député wallon interrogera la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier, dans une quinzaine de jours sur le dossier. Affaire à suivre donc…