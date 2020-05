Il s'agit du plus faible bilan quotidien enregistré jusqu'à présent.

La semaine débute bien pour la région du Centre : un seul nouveau cas de coronavirus détecté ces dernières 24 heures, selon les chiffres publiés ce lundi 25 mai par le SPF Santé publique. Il s'agit du plus faible bilan quotidien depuis le début de la pandémie. Cet unique nouveau cas a été dépisté chez un habitant de la commune de Binche. Ce qui porte le total de Binchois testés positifs à 214 depuis le début de la pandémie. Mais la grande majorité de ces malades est à présent guérie, comme dans toutes les autres communes.

Depuis le début du mois de mai, les bilans quotidiens restent faibles alors que les capacités de dépistage ont augmenté avec notamment des centres de dépistage installés à Soignies, La Louvière et Binche. Signe que l'épidémie est en recul alors que la capacité des tests augmente. Mais ces bilans quotidiens indiquent également que le virus est toujours présent. Raison de plus pour ne pas baisser la garde et éviter de voir les chiffres repartir à la hausse. Les prochains jours seront d'ailleurs décisifs pour établir l'impact des mesures de déconfinement sur cette évolution.