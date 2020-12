1. Admirer les nombreux châteaux

C'est parti pour deux semaines de congés pour les plus chanceux d'entre vous. Toutefois, s'occuper en cette période risque d'être compliqué. Pas de cinéma, pas de spectacle, pas d'événement sportif accessible au public, pas de concert, pas de marché de Noël, pas de plaine de jeux, pas de parc d'attractions... Il ne sera pas simple d'animer les enfants ou de passer du temps en famille (dans sa bulle) durant ces vacances d'hiver. C'est pourquoi nous vous avons concocté dix idées d'activités à faire dans la région du Centre.

Le Parc des canaux et châteaux ne porte pas ce nom pour rien. Le territoire de la région du Centre totalise 264 kilomètres de voies navigables et doit une grande partie de sa renommée à l'ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu ou au Plan incliné de Ronquières. Mais ces terres installées entre la région de Mons et celle de Charleroi doivent aussi leur réputation aux nombreux châteaux perchés ça et là. Du château de Louvignies à celui de Seneffe en passant par Le Roeulx, Ecaussinnes, Feluy ou Arquennes, ils sont à découvrir de l'extérieur.

2. S'émerveiller dans les centres-villes de Soignies et La Louvière

Parsemé de lumières scintillantes, le centre-ville de Soignies s'est paré de ses plus belles décorations. Venez profiter d'une balade féérique au coeur de notre chère citée millénaire. Vous découvrirez comme les autres années, les rues de Mons et de la Station survolées d’illuminations. N'oubliez pas d'admirer la Place Verte éclairée aux couleurs des guirlandes de son sapin de Noël ainsi que par la façade illuminée de l’Hôtel de Ville.

Lumières, guirlandes scintillantes, objets lumineux et même sonorisation bien de saison (jusqu'à 21h) sont aussi présentes dans le centre-ville de La Louvière. Les commerçants du centre-ville ont par ailleurs été invités à présenter leur plus belle devanture de Noël.

© DR

3. Visiter les nombreux musées

Le château de Seneffe ne possède pas qu'un magnifique parc et un splendide château. Les bâtiments abritent également un superbe musée. De nombreux autres sont aussi ouverts en cette période : le Kéramis à La Louvière, le musée du Carnaval et du masque à Binche, le musée royal de Mariemont, etc. Il suffit de réserver pour s'y rendre avec sa "bulle". Les portes des musées s'ouvriront alors à vous d'une manière unique. Vu les jauges à respecter, les visiteurs se retrouvent presque tout seul dans les différentes salles. Il faut en profiter !

4. Se promener autour de Binche

La Maison du Tourisme de Binche a conçu trois balades. Jusqu’au 3 janvier, parcourez les trois balades de l’entité de Binche (Waudrez ; Leval et Buvrinnes) la recherche de pierres d’indice. Sur le chemin de votre balade vous trouverez des pierres sur lesquelles sont écrits des mots. Avec ceux-ci, trouvez les mots-mystères à la fin de votre balade et envoyez ceux-ci et une photo à la Maison du Tourisme de Binche (tourisme@binche.be) pour recevoir un souvenir.

5. Découvrir des petits marchés locaux

Chaque jour, les maraîchers sont de sortie dans les différents villages de la région. Pour trouver des produits locaux et consommer des aliments de qualité, il suffit de consulter la liste de marchés sur les sites internets des communes concernées.

© SH

6. Noël en lumière à Binche et ailleurs

Différents concours de décorations ont été lancés dans la région : à Morlanwelz, à Seneffe mais aussi à Binche où les particuliers ont fait preuve d'une imagination débordante et pour décorer leur façade et créer une ambiance magique. Du 16 au 30 décembre 2020 de 17h30 à 21h30, les habitants et visiteurs vont ainsi profiter d’un parcours d’illuminations sur l’ensemble de la commune. Un plan interactif est proposé. Par ailleurs, le village de Solre-sur-Sambre, à 15 minutes de Binche, s'est lui aussi mobilisé avec une balade de Noël.

7. Perfectionner sa nage à la piscine

La piscine Sportoase de Braine-le-Comte ainsi que la piscine de Chapelle-lez-Herlaimont sont ouvertes. En réservant, il est possible d'aller piquer une tête et surtout de faire un peu de sport en faisant quelques longueurs. Attention, seuls les bassins sportifs sont accessibles.

8. Faire du vélo dans les bois

De nombreux itinéraires de promenade à vélo existent dans la région. Il est facile de se balader le long du canal du Centre, du canal historique ou dans les nombreux petits villages. Les plus téméraires pourront tester un parcours plus compliqué dans le bois de la Houssière par exemple.

© Benoit Bouchez

9. Se laisser tenter par l'expo plein air de Soignies

A défaut de pouvoir faire entrer le public dans ses salles, le Centre culturel de Soignies amène la culture directement au public. Jusqu'à la mi-janvier, il est possible d'apprécier une vingtaine de clichés installés au Square Bordet (face à la gare) et sur la Place Van Zeeland (face à l’Espace culturel Victor Jara) dans le cadre de l'expo Blessures de Femmes, présente pour la première fois en Belgique. Photographiées en noir et blanc, des femmes disent ce qu’elles ont subi : mutilations, agressions sexuelles, violences conjugales, inceste.

10. Partir à la découverte des nombreux parcs

Les promenades constituent l’une des principales activités touristiques de la région du Centre. Les longues balades le long de canaux en font partie mais aussi les magnifiques parcs arborés. Celui du Domaine de Seneffe est un modèle du genre. Accessible gratuitement en journée, le parc possède 22 hectares d'écrin de verdure à contempler.

Celui de Mariemont est aussi à découvrir. Riche d'une histoire débutant au 16ème siècle, le Domaine de Mariemont représente l'un des plus beaux trésors de Belgique. Sur une surface de 45 hectares, il rassemble témoignages historiques, œuvres d'art de prestige et collections botaniques d'exception.