La tendance au ralentissement se confirme dans la région du Centre.

On dénombrait 39 nouveaux cas de Covid-19 dans la région du Centre ce mercredi 1er avril et 28 nouveaux cas ce jeudi. Les chiffres de ce vendredi s'avèrent une nouvelle fois à la baisse puisque ce sont 22 nouveaux cas positifs qui ont été enregistrés durant ces dernières 24 heures. La tendance d'un ralentissement de la propagation semble donc se confirmer.

Au total, la région du Centre compte actuellement 320 cas testés positifs à ce jour, dont 111 à La Louvière (+3). Les autres communes les plus touchées sont Soignies (56 cas), qui compte la plus grosse hausse des dernières 24 heures (+12), mais aussi Binche (32) et Manage (25). Notons que la commune de Manage n'a enregistré aucun nouveau cas depuis mercredi. Morlanwelz (21), Le Roeulx (14), Estinnes (17) et Chapelle-lez-Herlaimont (10) se stabilisent aussi.

Les mesures de confinement portent donc plus que probablement leurs fruits mais ces chiffres doivent tout de même être relativisés. D'abord parce que le recul temporel n'est pas suffisamment grand pour le moment. Mais aussi en raison de la méthode utilisée pour les tests. Le nombre de cas positifs n'est pas le reflet exact de la situation car, dans la majorité des cas, seuls les patients hospitalisés sont testés.

Quoiqu'il en soit, il n'est certainement pas l'heure de relâcher les efforts de confinement . Sur la journée de jeudi, on dénombre 1 422 nouveaux cas détectés en Belgique. Ce qui porte à 16 770 le nombre de personnes infectées par le coronavirus. Sur l'ensemble du pays, on déplore malheureusement le décès de 132 personnes au cours des dernières 24 heures. Le bilan total grimpe donc à 1143 décès.