Dont neuf juste à La Louvière.

Ce dimanche, ce sont 14 nouveaux cas de covid-19 qui ont été confirmés dans la région du Centre. Ces cas l’ont été sur les communes de La Louvière (+9), Binche (+1), Estinnes (+1), Le Roeulx (+2) et Soignies (+1). Le total du nombre de cas enregistrés depuis que le SPF Santé publique communique les chiffres quotidiennement, commune par commune, se chiffre désormais à 1443. Evidemment, de nombreux patients sont aujourd’hui guéris.

Ces derniers jours, les chiffres repartent légèrement à la hausse dans la région du Centre. Alors qu’ils étaient restés sous la barre des 10 cas durant une dizaine de jours, les chiffres fluctuent plus fortement depuis le 28 mai dernier. Le 29 mai, on enregistrait par exemple 16 cas de plus en comparaison avec la veille.

Il faut donc rester plus prudent que jamais. Si le nombre de tests augmentent, impactant forcément les chiffres, les dernières données sont la preuve que le virus circule toujours. Les efforts doivent donc être maintenus.