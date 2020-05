Un recueil disponible gratuitement en ligne permet de (re)découvrir la région.

Le déconfinement se poursuit et pour beaucoup, c’est une véritable bouffée d’oxygène. Nul doute qu’ils seront encore plus nombreux à profiter des balades au fil de l’eau proposées par le Contrat de Rivière Senne depuis 2015. Objectif avoué, faire découvrir ou redécouvrir aux promeneurs le territoire des 19 communes partenaires qui se trouvent sur le sous-bassin hydrographique de la Senne.

Ces balades ont permis à beaucoup d’accéder à des propriétés privées au charme et au caractère exceptionnels. Pour continuer sur sa lancée et séduire toujours plus d’amoureux de la nature, le CRSenne et certains guides bénévoles passionnés lançaient, en 2018, un recueil reprenant 18 de ces balades au fil de l’eau. Dans chacun des feuillets, les badauds retrouvent une carte IGN avec le tracé, le descriptif de la balade et des informations sur le patrimoine rencontré au cours de la balade.

Disponible gratuitement en ligne, ce recueil propose des circuits de trois à sept kilomètres dans quasiment toute la région du Centre : Seneffe, Ecaussinnes, Braine-le-Comte, Le Roeulx, Soignies, La Louvière, Chapelle-lez-Herlaimont, Manage. Mais aussi dans les communes voisines que sont Nivelles, Tubize, Rebecq, Enghien, Pont-à-Celles, Ittre, Braine-l'Alleud ou encore Waterloo.

Chaque balade est détaillée avec une carte et des explications mises en parallèle avec des repères historiques ou géographiques des différentes curiosités à découvrir sur le parcours. À titre d’exemple, pour Seneffe, l’accent est mis sur la Coule-Coulette, le petit moulin, l’ancien canal, le trou du Bossu, le château de Feluy et l’ancien moulin. De quoi profiter du paysage mais aussi en apprendre sur les spécificités de notre belle région.