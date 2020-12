L’année 2020 aura été particulière à plus d’un titre. Les refuges ont aussi dû composer avec la crise sanitaire et ses conséquences. Si la vie s’est arrêtée – ou presque – plusieurs mois durant, le bien-être animal est quant à lui resté un combat permanent… Qu’il a parfois été difficile de remporter face à la cruauté.

Du côté de la SPA de La Louvière, l’année se clôture sur un bilan pour le moins mitigé. "Nous avons comptabilisé 1200 adoptions, contre 1426 l’an dernier", annonce Gaëtan Sgualdino, président du refuge. "C’est assez logique puisque l’on a aussi enregistré une baisse du nombre de demandes de prises en charge, principalement lors du confinement."

Une fois les mesures assouplies, celles-ci ont malheureusement repris de plus belle. "Ce n’était pas une année lisse. Notre capacité d’accueil a été largement dépassée, au point de devoir refuser des prises en charge. Les raisons sont variées : l’animal dérange, le couple se sépare ou vit une perte de revenus,… Nous avons aussi constaté une hausse du nombre de décès, de suicide ou encore de situation précaire… Autant de raison qui sont toujours difficiles à vivre."

La situation a été globalement similaire du côté des Amis des Animaux, refuge installé à Feluy. "Nous avons recueillis environ 25% d’animaux en plus. Ces chiffres ne sont pas liés aux abandons mais plutôt à la naissance de chatons car en plein confinement, les propriétaires n’ont pas forcément fait le nécessaire pour stériliser leur animal", regrette Marie-Rose Bruffaerts. "C’est une année qui a vraiment été en dent de scie."

Une année qui a aussi apporté son lot de demandes sidérantes. "Plusieurs personnes ont souhaité adopter en précisant que ce ne serait que le temps du confinement… Il va sans dire que ce genre d’adoption débouche systématiquement sur un refus !" Le refuge a également dû faire face à des frais vétérinaires plus importants. "Le confinement et la diminution du trafic routier ont permis aux animaux de se sentir plus libres… Et ils en ont parfois payé le prix."

Fracture du bassin, pattes arrachées après avoir été percutés,… Les animaux ont souffert, cette année. "Nous espérons ne pas vivre un contrecoup en 2021, avec des abandons plus nombreux parce que les gens pourront reprendre le chemin du travail…"