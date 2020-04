Il faut maintenir les efforts malgré les phases annoncées de déconfinement.

Par phases, la Belgique prépare son déconfinement. Les chiffres communiqués quotidiennement par le SPF Santé publique sont pourtant toujours à la hausse, même si l’on constate que la situation reste globalement stable et que les efforts fournis jusqu’ici portent leurs fruits. Ces dernières 48 heures, ce sont 60 nouveaux cas (29 samedi, 31 ce dimanche) qui ont été enregistrés dans la région du Centre. Une augmentation principalement liée, rappelons-le, au nombre plus important de tests effectués, notamment dans les maisons de repos.

Ainsi, le nombre total de cas dans les 11 communes du Centre s’élève à 1198. 26 nouveaux cas ont été enregistrés à La Louvière et 12 à Soignies. Dans les communes voisines, l’augmentation reste minime : un à Estinnes, deux à Ecaussinnes, trois à Morlanwelz et à Manage, quatre à Binche et à Chapelle-lez-Herlaimont, cinq à Seneffe. Aucun nouveau cas ne s’ajoute à Braine-le-Comte.

La situation évoluera encore au cours de ces prochains jours, avec des chiffres probablement à la hausse puisque de nouveaux tests systématiques seront effectués au sein des maisons de repos.

Note de la rédaction :

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour, suite à la communication du SPF Santé, ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée.