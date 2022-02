Comme chaque année, les Journées Wallonnes de l'Eau reviendront à la mi-mars avec leur lot d’activités. Près de 30 activités sont ainsi organisées en Wallonie dont 8 dans la Région du Centre. Inscrites dans le cadre de la Journée mondiale de l’eau, ces activités sont organisées dans le but d’attirer l’attention du public sur la conversation et la mise en valeur des ressources en eau.

En Wallonie, ce sont les contrats de rivière et leurs partenaires qui organisent les Journées Wallonnes de l’Eau. Lors de celles-ci, les activités visent deux publics que sont les habitants du bassin de la Senne et aux alentours et, les écoles situées dans ce bassin.

Voici les activités organisées dans les communes de la Région du Centre :

A Braine-le-Comte, deux activités seront organisées : d’une part, l’animation à destination des écoles "Ici, commence la Mer" se déroulera le 22 mars prochain. Les élèves de 5ème et 6ème primaires des écoles du centre-ville de Braine-le-Comte pourront participer à une animation sur l’eau et les déchets en lien avec le barrage flottant installé sur la Brainette. D’autre part, une visite de la réserve naturelle domaniale du Clos du Vertbois sera organisée le 26 mars. La visite étant ouverte au public, les personnes intéressées pourront découvrir la faune et la flore présentes dans la réserve naturelle du domaine récemment restaurée.

A Ecaussinnes se déroulera, le dimanche 27 mars, la découverte de la réserve naturelle de Restaumont. Le public pourra suivre la promenade guidée d’environ 2h30 afin de découvrir le site. L’inscription à la promenade est obligatoire, celle-ci se fera auprès du service environnement.

A Manage, deux activités seront organisées : l’une à destination des écoles, l’autre à destination du public. D’une part, une exposition sur l’eau et la maquette du cycle de l’eau « l’eau, source de vie » sera accessible pour les écoles du 14 au 25 mars prochain. D’autre part, la section "La Verdinie" du Cercle des Naturalistes de Belgique organise la découverte des milieux humides et des arbres dans le site de la Ferme de la Verdinie. Sur ce site, une mare creusée il y a 10 ans a fait l’objet d’une restauration au cours de l’année 2020-2021. Le public pourra donc découvrir l’histoire de cette mare, les circonstances de sa création et l’aménagement de nouvelles mares. Les personnes intéressées pourront également prendre part à la visite commentée de la propriété et découvrir les biotopes qui s’y trouvent.

A Seneffe, une promenade guidée de l'ancien et du nouveau canal Charleroi-Bruxelles est prévu le samedi 19 mars. Le public pourra emprunter le Bois de la Bomerée ou l'ancien tunnel de Godarville dans une découverte naturaliste et patrimoniale des lieux. La balade durera environ 3h. A noter également que le 26 mars, la commune de Seneffe organise également une opération propreté au même endroit soit à l'ancien canal. Dans le cadre de l'opération Be Wapp, les volontaires pourront participer au nettoyage en équipe des abords de l'ancien canal. L'inscription à cette activité est requise et s'effectue auprès du service Environnement de la commune.

Enfin, Soignies prend également part aux Journées Wallonne des Eaux en organisant une balade guidée à vélo le dimanche 27 mars prochain. Les cyclistes pourront alors découvrir Naast et ses cours d'eau au cours d'une balade en famille. Toute personne souhaitant participer à cette balade mais ne possédant pas de vélo aura la possibilité d'en obtenir un en prêt. Un verre sera offert à la fin de la balade. Les inscriptions sont également de mise et se feront auprès du service Tourisme de la Ville.