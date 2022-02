Qui dit vacances de carnaval, dit : chercher un moyen pour occuper les enfants toute la journée. A chaque vacance scolaire, les stages permettent aux enfants d’apprendre, de se développer et de créer des contacts. Et, de l’autre côté, ceux-ci permettent également aux parents de savoir leur(s) enfant(s) occupés s’ils sont au travail toute la journée.

A la veille des congés de carnaval, voici l’occasion de faire un petit récapitulatif des stages encore disponibles dans la Région du Centre pour les enfants qui souhaiteraient découvrir des activités diverses. Ceux-ci sont donc tous organisés entre ce lundi 28 février et le vendredi 4 mars.

Binche

L’ASBL Vivasport organise son stage de carnaval destiné aux 3-5 ans et aux 6-12 ans. Au programme : les enfants de 3 à 5 ans pourront suivre l’atelier « sports mini » lors duquel ils pourront faire du cirque, de la trottinette, du kinball, du mini-tennis ou encore de la danse et des jeux d’équilibre. Les enfants suivront également une initiation au vélo.

Les enfants de 6 à 12 ans pourront suivre un atelier roller et « sports aventure ». Ils auront l’occasion de faire du tir à l’arc, de la course d’orientation dans les bois, du bubble foot, du nerf ou encore de l’escalade. Un deuxième stage est proposé pour les enfants de 6 à 12 ans. A la place de l’atelier roller, les enfants pourront choisir de faire du mini-foot.

Braine le Comte

L’ASBL Sport & Education propose 4 stages différents : un stage prémultisports est organisé pour les enfants de maternelle. Un stage « pros du vélo » est organisé pour les enfants de 4 à 7 ans. Enfin, deux stages sont proposés aux enfants de 6 à 12 ans : l’un est multisports, l’autre allie multisports et des jeux en tout genre.

Chapelle-lez-Herlaimont

L’ASBL Sport & Délassement organise deux stages du lundi au vendredi, de 9h à 16h. Le premier stage s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans. Ces derniers pourront suivre des ateliers de psychomotricité et se familiariser à l’eau grâce à des cours d’accoutumance à l’eau. Le deuxième stage, lui, s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. Les sportifs pourront, toute la journée, suivre des cours de natation et un atelier multisport.

Ecaussinnes

La Maison de la Jeunesse Epidemik organise sa semaine sportive. Cette fois, le stage est destiné aux adolescents et, plus précisément, aux jeunes de 12 à 15 ans. Au programme : des ateliers sur le dépassement de soi, de l’amusement, la progression personnelle et bien d’autres choses.

La Louvière

L’ASBL Vivasport propose également plusieurs stages sur la commune de La Louvière. Comme pour Binche, ceux-ci sont organisés en 3 stages. Le premier permet, comme pour Binche, aux enfants de 3 à 5 ans de se familiariser avec la pratique du vélo et de suivre divers sports.

Les deux autres stages concernent les enfants de 6 à 12 ans. Le premier est un stage de roller et découvertes sportives. Le deuxième, lui, allie les découvertes sportives au mini-foot. Les enfants pourront découvrir de nombreuses activités parmi lesquelles : le poullball, le kinball, le gouret, la crosse canadienne, le tir à l’arc ou encore le bonkerball.

Morlanwelz

Le Centre Régional d'Initiation à l'Environnement (ou CRIE) propose un tout autre stage à destination des enfants de 5 à 11 ans. Effectivement, tourné vers le monde et l’énergie, ce stage propose aux enfants de tester leur force et de la comparer avec celles des éléments de la nature. Les curieux pourront réaliser une série d’expériences comme tester des ampoules, mesurer la consommation d’énergie des appareils quotidiens, jouer avec l’énergie et analyser son impact sur l’environnement.

Le Roeulx

Le Centre sportif des Ascenceurs, situé à Thieu, propose un stage de carnaval sportif à destination des 7-12 ans. Entourés de moniteurs brevetés de l’Adeps, les enfants pourront s’essayent à différents sports tout au long de la semaine. Ils pourront, notamment, faire du volleyball, du hockey, du kinball, du basketball ou encore de la crosse canadienne. Si la météo est au rendez-vous, les enfants pourront également faire du sport dans les aires de jeux de l’entité.