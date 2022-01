Mercredi dernier, les ministres de la Santé ont décidé de lever l’obligation de fermer une classe dès que quatre enfants sont positifs au covid sur une période de sept jours. Une décision qui a priori pourrait permettre aux enfants de garder un rythme scolaire et de réduire les lacunes.

"Je ne suis pas contre le fait de garder les classes ouvertes. Comme nous nous avons été fermés trois semaines de plus que les autres écoles, les fermer nous ferait perdre encore plus de temps", explique Eglantine Pivotto, institutrice à l’école Pascal Hoyaux de Fayt-lez-Manage. "Nous devons essayer de rattraper la matière qui n’a pas été vue et plus les enfants sont privés d’école, plus ils sont démotivés. Pour le moment, ils sont extrêmement démotivés, ils râlent sur tout ce que nous proposons, ils sont fatigués, ils trouvent cela trop dur ... rien ne va assez bien pour eux, c’est assez dur à gérer en tant qu’institutrice".

Cependant, la solution pourrait à terme montrer ses limites. Si les cours sont maintenus malgré l’absence de certains élèves, les instituteurs ne pourront tout de même pas progresser dans la matière sous peine de pénaliser davantage les absents. "Le problème avec ce nouveau système, c’est que l’on se retrouve parfois avec une classe de 15 élèves. J’ai 22 élèves au total, lundi j’en avais 15 car certains étaient positifs ou en quarantaine. Je ne peux pas vraiment avancer dans la matière parce que j’ai beaucoup trop d’absents", explique Matilda Bruno, institutrice à l’école Sainte-Thérèse de Carnières. "D’un côté, c’est bien parce que nous travaillons en petit groupe. Je peux prendre les élèves individuellement parce qu’il y en a moins mais les absents, eux, n’auront pas ces nouveaux apprentissages en même temps. Cela devient compliqué".

La nouvelle circulaire ne fait pas l’unanimité auprès des enseignants de la région du Centre. Celle-ci indique donc que les classes peuvent rester ouvertes et ce même si le nombre d’enfants présents dégringole. Hors les absences explosent suite à la virulence du variant Omicron. Un nouveau problème de gestion auquel les enseignants devront donc pallier. "Je suis d’accord de continuer à travailler sans fermer les classes mais il faut voir comment les choses vont évoluer. Comment cela se passera quand nous n’aurons que 8 enfants sur 20 ?", s’interroge Maureen Paul, institutrice à l’école Saint-Joseph de Naast. "Je suis plutôt pour le maintien des classes ouvertes. La fermeture coupait le contact entre les enfants mais continuerons-nous à travailler ou la classe se transformera-t-elle en garderie ?".

A tout cela s'ajoute également le risque qu'un enfant contamine davantage ses condisciples ou son professeur s'il a des contacts avec des personnes positives au covid. "Ce qui me choque, c’est ce qui concerne les enfants à hauts risques", explique Matilda Bruno. "Imaginons, leurs parents ont le covid mais ces enfants sont négatifs. Ils peuvent quand même venir à l’école, ils ne peuvent d’ailleurs ne rien faire d’autre que de venir à l’école. L’école devient donc vraiment une garderie pour les parents positifs. Ces enfants peuvent venir à l’école et contaminer les autres mais cela n’est pas grave. Comme si l’école était un refuge anti-covid", ironise l’institutrice.