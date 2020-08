Plusieurs endroits de la région sont repris dans l'application Wallywood.

Pour les vacanciers qui n'ont pas levé les voiles, la région du Centre ne manque pas de jolis sites à visiter. Pour ceux qui en plus, nourrissent une passion pour le septième art, l'application Wallywood tombe à pic.

En effet, elle recense tous les sites wallons qui ont servi de lieux de tournage. Et depuis la mise en place du tax-shelter qui offre des incitants financiers pour les productions cinématographiques, ces lieux sont de plus en plus nombreux.