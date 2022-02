Ce vendredi, le pays basculera officiellement en code orange. Conséquence, une série de secteurs, profitera d’assouplissements bienvenus. Dans nos hôpitaux, l’heure est également à la réflexion et aux discussions. Les patients et leurs proches devraient rapidement pouvoir bénéficier de visites élargies, alors qu’un sérieux tour de vis avait été rendu ces derniers mois, toujours dans l’objectif de limiter les risques de contamination.

En novembre dernier, le CHU Tivoli et le CHR Haute-Senne prenaient la difficile décision de suspendre totalement les visites. Le 12 janvier, c’est le groupe Jolimont qui suivait le mouvement. Si quelques exceptions étaient évidemment toujours prévues, pour les patients et leurs proches, la situation était difficilement tenable. "Depuis deux semaines, nous avions déjà procédé à quelques assouplissements en autorisant deux jours de visite, le mercredi et le samedi", précise Cynthia Colson, en charge de la communication du CHU Tivoli.

Ces visites étaient autorisées à raison d’une seule personne par patient et par jour. "D’autres assouplissements sont prévus et prendront normalement effet la semaine prochaine nous les modalités restent à définir." La présentation du Covid Safe Ticket (CST) restera en revanche nécessaire pour espérer visiter un proche hospitalisé. "La situation dans les hôpitaux a été compliquée et nos équipes étaient en souffrance par rapport à cela", souligne encore Cynthia Colson.

"Cela n’a pas été évidemment à gérer, elles étaient témoin de la souffrance psychologique incontestable des patients. L’amélioration de la situation sanitaire est donc une bonne nouvelle pour tout le monde." La charge de travail des équipes sera par ailleurs un rien allégée puisqu’au niveau de l’accueil, un service de dépôt de colis avait été mis en place afin de permettre aux familles d’apporter et de récupérer les affaires de patients.

Du côté du groupe Jolimont, le discours n’est pas différent et des assouplissements sont là aussi prévus. "Les visites seront à nouveau possibles sur tous nos sites à partir du 21 février", confirme Jérémie Mathieu, en charge de la communication. "Nous finalisons actuellement toutes les modalités, ce qui prend un peu de temps. Toutes les informations seront disponibles sur notre site internet dans les prochains jours."

Là encore, la présentation d’un CST valable sera requise. "On part sur trois jours de visite par semaine, pour une seule personne – toujours la même – et pour une durée maximale d’une heure. Il y aura évidemment toujours des exceptions dans certains services, par exemple la maternité où le coparent est toujours admis ou pour les patients en fin de vie." Si l’on ne s’inscrit pas encore dans un total retour à la normale, la suppression de certaines mesures reste positive.

"Les visites ont été totalement supprimées il y a un peu plus d’un mois, nous avions de nombreuses demandes de familles souhaitant rendre visite à leurs proches sans que cela ne soit possible. Nous proposons toujours une possibilité d’organiser un contact par téléphone ou par vidéo mais cela ne remplacera jamais une vraie visite. C’est important." Les bénéfices du soutien des proches dans le cadre d’une guérison ou d’une convalescence ne sont en effet plus à démontrer.