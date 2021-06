La perte d’un enfant est ce qui peut arriver de pire à des parents. Le 28 février 2017, un jeune couple a appris le décès de leur petit garçon quelques heures seulement après sa naissance. Une épreuve tragique, d’autant plus qu’une erreur médicale semble être la cause de son départ prématuré. Ce lundi, une suspension simple du prononcé de la condamnation a été requise, par le ministère public, à l'encontre du médecin de la région du Centre, poursuivi devant le tribunal correctionnel de Mons pour homicide involontaire.

La nuit du 27 au 28 février restera à tout jamais gravée dans la mémoire de ce jeune couple. "J’ai été admise en urgence à l’hôpital, car je ne me sentais pas bien", explique la maman. "Le col de l’utérus était dilaté, mais pas suffisamment pour faire sortir le bébé par voies naturelles. J’ai été au bloc, en pensant qu’on allait me pratiquer une césarienne. Et finalement, ce n’est pas ce qui s’est passé..."