C'est Binche qui donne le coup d'envoi des carnavals dans la région du Centre. Or, cette année commencera avec un faux départ. Et les perspectives ne s'annoncent pas réjouissantes. Si la nouvelle est triste pour tous les amoureux du folklore, elle est particulièrement critique pour tous ceux qui en vivent.

Comme l'année dernière, louageurs et autres artisans devraient bénéficier d'aides. Toutefois, l'an dernier, ils avaient pu compter sur des ballons d'oxygène pour tenir en attendant des jours meilleurs. Or, ces jours tardent à venir. Et le constat est clair aujourd'hui: les nouvelles aides devront être suffisantes pour éviter de voir disparaitre des métiers essentiels à l'organisation des carnavals.

Les choses se mettent en place. Ce mardi, la ministre Bénédicte Linard a annoncé que le périmètre des aides au secteur culturel serait élargi afin de soutenir directement les carnavals. "Les carnavals font partie de notre patrimoine culturel local, ils font vivre nos villes et nos régions, et le covid ne peut signer leur arrêt de mort. Il était important à mes yeux de préserver la transmission des savoir-faire, mise à mal par les annulations en raison des mesures sanitaires, et pour permettre à ces festivités folkloriques de surmonter cette crise", indique Bénédicte Linard.

Grâce à cette extension, les louageurs de costumes pour les Gilles figurent dès à présent parmi les opérateurs pouvant bénéficier d’une aide, mais aussi les artisans ou les organisations associatives pouvant justifier d'une activité culturelle en lien avec ces festivités folkloriques reconnues.

Des annonces sont également venues du ministre wallon de l'Économie. Willy Borsus a été interrogé mardi matin par les députés Laurent Devin et François Desquesnes sur les aides à apporter aux artisans du carnaval, mais aussi aux secteurs qui dépendent fortement de ces festivités comme les cafetiers ou les artificiers.

Willy Borsus a confirmé un train de nouvelles mesures pour les métiers dont l'activité avait été freinée, voire mise à l'arrêt au dernier trimestre 2021 et au premier trimestre 2022 par les mesures du Codeco. Les louageurs sont repris dedans. Il faut démontrer une perte du chiffre d'affaires d'au moins 50% par rapport au même trimestre en 2019. Les métiers concernés pourront alors bénéficier d'une aide s'élevant à 15% indexés du chiffre d'affaires réalisé lors de ce trimestre 2019. Les plafonds varient entre 8.000 et 24.000 euros en fonction de la taille de l'entreprise, laquelle est basée sur le nombre d'équivalents temps pleins. Le ministre a ajouté que pour les artisans du carnaval, compte tenu du caractère patrimonial, des actions complémentaires pourraient être décidées.

L'annonce suscite de l'espoir tout en laissant quelque peu sur leur faim nos députés du Centre. Laurent Devin a ainsi souligné que les aides portaient sur le premier trimestre 2022, mais que la saison des carnavals s'étendait au-delà. "Et on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve." Il pointe également les actions complémentaires évoquées par le ministre. "Vu le péril qui pèse sur ce trésor du patrimoine immatériel de l'humanité, je vous demande avec insistance d'apporter la plus grande attention aux professionnels du secteur du carnaval." De son côté, François Desquesnes a plaidé pour que le calcul des aides tienne compte de la spécificité de certains métiers. "Cette année, le Laetare tombe les 28 et 29 mars. La plupart des facturations seront au deuxième trimestre. Par ailleurs, certains artisans font le plus gros de leur chiffre d'affaires en une seule fois et pourraient être sanctionnés par le plafond."

On retiendra donc que le gouvernement wallon entend venir en aide aux métiers du carnaval. Mais il faudra sans doute encore se montrer créatifs pour s'adapter à leurs spécificités. Le jeu en vaut certainement la chandelle.