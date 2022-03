Boire ou conduire, il faut choisir. Le message est régulièrement répété et pourtant, de nombreux conducteurs reprennent encore le volant après une soirée trop arrosée. C’est notamment pour limiter les risques d’accident après une sortie festive qu’Alexandre Demarbre souhaite relancer le concept de navettes spécialement affrétées pour conduire et surtout ramener de discothèques des sorteurs en toute sécurité

"Il y a une dizaine d’années, lorsque j’habitais encore à Jurbise, c’est un système que j’ai régulièrement utilisé et qui m’a permis de sortir en toute sécurité dans différentes boites de la région", explique Alexandre Demarbre. "Aujourd’hui, je suis DJ et je regrette que le concept Car Disco n’existe plus. C’était vraiment une initiative sympa pour les jeunes, qui leur permettait de sortir sans avoir à se soucier de comment rentrer. C’était aussi très rassurant pour les parents !"

Le 11 mars prochain, le Sonégien mixera au Versuz. Il n’en fallait pas plus pour que l’envie de prendre la température se fasse ressentir. "J’ai demandé sur les réseaux sociaux si c’est un concept qui plairait, histoire de voir s’il y avait de la demande. Et force est de constater que c’est bien le cas. J’ai donc pris contact avec le gérant de Car Disco afin de voir s’il était intéressé de relancer quelque chose dans la région, a priori dans la région du Centre."

Et la réponse a été favorable. "Car Disco a fonctionné entre 2005 et 2011, a été relancé en 20&3 pour finalement être à nouveau arrêté quelques années plus tard parce que je n’avais plus l’envie d’être actif dans le milieu de la nuit", souligne Carlo Cervillieri, gérant de Car Disco. "Ca a toutefois toujours été mon bébé. C’était un projet extrêmement positif, centré sur la sécurité routière. Ma satisfaction, aujourd’hui encore, c’est d’avoir probablement sauvé des vies."

L’enthousiasme d’Alexandre Demarbre a visiblement été contagieux. "La situation a été compliqué pour les boites de nuit et donc par extension pour les jeunes, qui n’ont pas pu sortir et découvrir de chouettes lieux. Une relance du projet grâce à une équipe motivée serait une excellente chose." Des contacts avec l’Agence Wallonne pour la Sécurité Routière (AWSR) ont déjà été repris et un dossier à présenter à la Région wallonne pourrait être monté dans la foulée.

"Je soutiendrai le projet mais je resterai malgré tout un peu en retrait, un peu en tant que président d’honneur. Je pense que cela doit être un projet par et pour les jeunes", précise encore Carlo Cervillieri. Si certaines choses doivent encore être discutées, une formule fixée à une quarantaine d’euros et comprenant le trajet aller-retour depuis Soignies, un verre de cava lors du trajet aller, le prix d’entrée en boite et un petit-déjeuner lors du trajet de retour serait proposée.

La première sortie vers le Versuz en mars serait une phase de test avant de peut-être voir plus grand, de s’étendre au-delà de la région du Centre et de nouer de nouvelles collaborations avec les boites de nuit.