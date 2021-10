Quand le printemps reviendra, il y a fort à parier que les publications indignées sur l'état des cimetières aux allées envahies d'herbes folles fleuriront à nouveau sur les réseaux sociaux. Depuis l'interdiction qui est faite aux pouvoirs publics d'utiliser les produits phytosanitaires, les (mauvaises) herbes y ont fait leur retour et leur gestion constitue un défi de taille pour les ouvriers communaux et les pouvoirs publics.

Une voie qui est désormais de plus en plus empruntée, c'est la verdurisation des cimetières: on sème des graines de plantes vivaces sur des aires autrefois recouvertes de gravier. A Écaussinnes, des travaux d'ensemencement ont débuté la semaine dernière au cimetière d'Ecaussinnes-d'Enghien. C'est la première étape d'un plan pluriannuel de gestion des cimetières qui poursuit deux objectifs.

"Le premier, c'est clairement de diminuer la charge de travail", explique Thierry Dumortier, échevin des travaux. "Avant, on pulvérisait deux fois par an. Aujourd'hui, il faut repasser toutes les trois semaines. S'il y a une hausse soudaine des enterrements, le fossoyeur se retrouve vite à courir après les mauvaises herbes."

Le second objectif, "c'est de favoriser la biodiversité qui est un engagement transversal au niveau de la commune." Plusieurs variétés de semis ont été plantées sur trois parcelles en pleine terre. "Nous verrons au retour du printemps ce qui marche le mieux et nous sèmerons le reste du cimetière en fonction. Si tout se passe bien, nous ferons de même en 2023 dans le cimetière d'Écaussinnes-Lalaing et en 2024 à Marche-lez-Écaussinnes."

Engager du personnel spécialisé

Recréer des parcs funéraires au lieu de cimetières minéraux, d'autres l'ont déjà fait, comme la ville voisine de Braine-le-Comte. Avec succès puisque les 6 cimetières de la commune viennent de recevoir le label "Cimetière Nature". Ce label a été créé par le Réseau Wallonie Nature afin d'encourager les communes à mettre en œuvre des projets de verdurisation de leurs cimetières. De cette façon, les villes et communes participent à la densification du maillage écologique, et au développement du potentiel d’accueil de la vie sauvage.

A Braine, la réintégration de la nature s'est faite par de l'ensemencement, mais aussi de la plantation d'arbres et de haies, des allées enherbées tondues, la récupération d'eau de pluie, etc. A Écaussinnes, le processus se met en place et impliquera une autre manière de travailler, où la gestion des espaces verts prendra de plus en plus d'importance. "Cet aspect a longtemps été négligé, nous allons devoir engager des personnes spécialisées dans ce domaine", annonce Philippe Dumortier, qui entend également décloisonner les services communaux et miser sur la polyvalence des équipes, qui seront amenées à intervenir là où il y a des besoins, des cimetières aux sentiers de promenade.

Enfin, à long terme, l'objectif est de reconfigurer les cimetières "afin d'éviter les difficultés techniques", comme les espaces entre les tombes, dont l'entretien incombe aux familles concessionnaires, mais qui ne remplissent pas toujours cette obligation. "Mais cela se fera au fur et à mesure des exhumations et des renouvellements des concessions. Il faut être très précautionneux et ne jamais perdre de vue l'aspect humain", prévient Philippe Dumortier, qui ne perd pas de vue le caractère très sensible de la gestion d'un cimetière…