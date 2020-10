La Belgique traverse une seconde vague de la pandémie de Covid-19. Inévitablement, des mesures drastiques ont été prises dans différents secteurs pour éviter la propagation. C'est aussi le cas en politique communale où, depuis le 4 mai, le ministre des pouvoirs locaux et le Gouvernement wallon ont consacré la possibilité de tenir des réunions virtuelles de conseils communaux, provinciaux et de CPAS.

Dans la région du Centre, Braine-le-Comte et Ecaussinnes s'étaient dirigées vers cette solution durant la phase de déconfinement. Mais les conseillers communaux avaient repris le chemin de l'hôtel de ville lors de la séance de rentrée en septembre. Une décision de courte durée d'application puisque les deux communes vont provisoirement revenir à la solution informatisée lors de leur séance respective du 26 octobre.

"Rien ne remplace une discussion en présentiel où les débats sont plus riches et fluides mais la vidéoconférence permet de poursuivre la démocratie et la gestion communale", justifie Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte. "Je m’attache en tant que président du conseil et donc aussi modérateur technique de la séance à donner de la place à toutes et tous. Cela reste un moment utile et important où chacun peut exprimer son avis."

Que ça soit à Braine ou à Ecaussinnes, la faculté des conseillers à s'adapter aux technologies a permis ces adaptations. "Pour l'instant, le conseil est encore prévu en présentiel et sans public mais il y a 99% de chance pour que ça bascule en visio-conférence", confie Xavier Dupont, bourgmestre écaussinnois qui admet que l'échange reste plus compliqué. "Ce n'est pas aussi naturel qu'en présentiel."

Ailleurs, les communes ont fait le choix de continuer à se réunir physiquement mais toujours dans des espaces plus grands. Les élus de La Louvière se rassemblent par exemple ce mardi soir au LouvExpo, en même temps que ceux de Soignies à la salle Victor Jara. Pour les séances de la semaine prochaine, des modifications ne sont pas exclues mais la situation reste pour le moment inchangée. Que ça soit à Seneffe, à l'Espace culturel de la Samme, à Binche du côté de la Kursaal ou à Manage dans la salle Valère Motte.

Ces réunions de visu restent en effet la règle de base aux yeux du Gouvernement wallon. "Le conseil doit être organisé dans le strict respect des normes de distanciation sociale recommandées par le Conseil national de sécurité. Dès lors, si le lieu habituel des réunions s'avère trop exigu, le conseil peut tenir sa séance dans un autre endroit, permettant cette distanciation sociale", est-il précisé dans l'arrêté.