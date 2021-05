L'arnaque des faux réparateurs de toitures est désormais bien connue. Deux personnes frappent à la porte de ménages innocents et proposent leurs services pour arranger quelques tuiles après une tempête ou pour nettoyer une toiture entamée par la mousse. L'intervention est aussi sommaire qu'expéditive. Mais les "réparateurs" se font payer sur le champ et en liquide des montants perchés auprès de victimes trop crédules.

Chaque année, ce genre de méfaits est dénoncé dans notre région. Ce qui n'empêche pas les réparateurs peu scrupuleux de réapparaitre. Il semble d'ailleurs qu'ils officient du côté d'Estinnes et de Binche pour le moment. Plusieurs citoyens ont en effet tiré la sonnette d'alarme sur les réseaux sociaux.

Du côté de la police de Binche en tout cas, pas de plainte pour le moment. "Nous n'avons rien enregistré ces derniers jours, mais ça va peut-être seulement arriver", explique Laurent Raspe, chef de corps. "C'est en tout cas une arnaque bien connue qui revient régulièrement. Il faut donc être bien vigilant et toujours demander un devis et le numéro de TVA de la société si des réparateurs proposent leurs services. Il ne faut évidemment pas accepter de payer tout de suite de la main à la main."

Il y a quelques jours, c'est la commune de Gaume qui mettait ses citoyens en alerte. Les faux couvreurs sévissent manifestement partout. Mais leurs méfaits ne sont pas toujours impunis. Le tribunal correctionnel du Brabant wallon avait par exemple condamné l'un d'eux en 2018 à deux ans d'emprisonnement et une amende de 600 euros. Ce faux couvreur exigeait de ses victimes des montants pouvant grimper jusqu'à 4000 euros et n'hésitait pas à les emmener jusqu'à l'agence bancaire la plus proche pour se faire payer immédiatement. Mieux vaut être prudent!