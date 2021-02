C'est pour le moins original. La maison du tourisme du centre, Centrissime, lance un concours d'envergure sur Instagram. Dans le but de promouvoir les richesses du territoire, les Belges pourront découvrir les plus beaux coins de la région du centre. Les ascenseurs à bateaux de La Louvière, les jardins du Roeulx ou les balades dans les sentiers d'Écaussinnes, tous les paysages seront mis en avant sur le profil Instagram de la maison. Et dans une période également compliquée pour le secteur Horeca, les brasseries atypiques et les plats préférés des touristes peuvent également être photographiés. "

Et à chaque mois, sa commune. Sur l'année, c'est onze villes et 22 prix à gagner, dont la chance de participer à une exposition photo à Centrissime en 2022. Ce mois-ci, c'est la ville de Seneffe qui est mise en avant.

Le principe est simple. Rendez-vous sur le compte Instagram de Centrissime, dont vous devez vous abonner. Prenez ensuite une photo du Pays du Centre, qui correspond à la thématique du mois. Postez-là et utilisez le hashtag #ConcoursPhotoCentrissime et n'oubliez pas de taguer le compte. Et la candidature est déposée ! Chaque mois, deux gagnants seront sélectionnés sur base des likes qu'il aura obtenu sur sa publication mais aussi d'après l'avis du jury. Leurs photos se verront exposées en grand format à la maison du tourisme en janvier 2022, quand la situation le permettra. C'est d'ailleurs un beau coup de pouce pour les secteurs du tourisme et de l'Horeca, impactés par les règles sanitaires. Toujours dans cet optique, les gagnants recevront un panier d'une valeur de 50 euros.

Le concept a déjà eu pas mal de succès, avec à son compte, plus de 150 publications en un mois et demi. À la fin du premier mois, Centrissime enregistrait déjà 110 participations. Sophie, de La Louvière a elle aussi participé au concours. C'était une bonne occasion de redécouvrir sa ville. "C'est une chouette initiative", explique la Louviéroise. "J'ai été photographiée l'ascenseur de Strépy. Ça parait peut-être tellement banal et ordinaire pour quelqu'un qui habite La Louvière mais en réalité, on y va pas souvent." C'est aussi le cas d'Alex, qui a pris en photo le canal. "Je m'ennuie en ce moment, avec le confinement", déclare le jeune. "Sortir et penser à autre chose, c'est bien aussi."

Les prochaines communes seront Morlanwelz et Estinnes, sans oublier Le Roeulx, Chapelle-lez-Herlaimont et bien d'autres. Vous pouvez découvrir l'ensemble des photographies sur le hashtag. De quoi redécouvrir la région du centre !