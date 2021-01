Du Ruffus, des oranges sanguines, du mimosa ou même des confettis… Ce n'est pas parce que le carnaval est annulé qu'il est interdit de se mettre de l'ambiance. Un jeune couple de Binchois a donc eu l'idée de composer une "folklobox" pour vivre le folklore en mode confiné.

L'idée est partie d'un mauvais coup du sort. "Nous habitions déjà l'entité de Binche et nous sommes attachés au carnaval. L'année dernière, nous avons aménagé en centre-ville et nous nous réjouissions de voir le cortège passer sous notre fenêtre. Puis l'annulation du carnaval est tombée", explique Pauline Scauflaire. "J'étais très déçue évidemment et je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une petite boite avec les indispensables du carnaval pour passer le cap. Mon compagnon m'a poussée à me lancer, me disant que ce n'était pas juste sympa comme idée, qu'il fallait la développer."