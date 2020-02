C'est un moment toujours attendu à Soignies et dans les trois autres communes de la Haute Senne (Braine-le-Comte, Ecaussinnes et Le Roeulx) : l'élection de sa nouvelle Miss Soignies Haute Senne. Ce samedi soir, la salle Calypso du centre Reine Fabiola (Neufvilles) sera le théâtre de l'annonce de la nouvelle reine pour l'année 2020. Car seule l'une des douze candidates pourront inscrire son nom au palmarès après celui de Manon Cusse, élue l'année dernière.

Quatre candidates viennent de Soignies (Natacha Lucas, Océane Cheront, Amélie Carion et Esmeralda Monseux), trois autres sont Ecaussinnoises (Manon Lacroix, Kimberley Albrecht et Céline Blancpain) tandis que cinq prétendantes viennent de Braine-le-Comte : Elsa De Rossi, Laïs Marotta, Manon Stassin, Laura Sophie-Pellemans et Marilore Mauger.

© Miss Soignies Haute Senne



Avant la cérémonie de ce samedi soir, ces jeunes filles âgées de 17 à 22 ans ont toutes participé à de nombreuses activités durant deux mois afin de se préparer au grand soir. Visites de différents établissements de la région, découverte de la Collégiale Saint-Vincent et de l'ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu, séances photos et évidemment répétitions des défilés et des chorégraphies. Une ultime répétition est prévue ce vendredi soir tandis que le jury auditionnera toutes les candidates ce samedi après-midi en amont de la cérémonie.

Même si ces différents étapes ont permis de s'entraîner, certaines candidates possédaient déjà une solide expérience avant ce concours. C'est le cas notamment de la Brainoise Marilore Mauger qui était finaliste de Miss Belgique 2019. Elle est également deuxième dauphine de Miss Hainaut 2019. Quant aux Ecaussinnoises Manon Lacroix et Céline Blancpain, elles sont connues pour avoir présidé les deux dernières éditions du Goûter Matrimonial.

Lors de la soirée de l'élection, les douze filles devront s'adonner à plusieurs défilés (tenue de ville, tenue décontractée, maillot, tenue de soirée). Chaque candidate réalisera aussi une prestation artistique de quelques minutes et sera évaluée par le jury sur base de sa prestance mais aussi sa culture générale et ses aptitudes à converser.