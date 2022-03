Après deux années particulièrement compliquées par la crise sanitaire et ses nombreuses restrictions, l’asbl Voies d’Eau du Hainaut entend démarrer sa nouvelle saison touristique sur les chapeaux de roue. Cette dernière sera officiellement lancée ce vendredi 1er avril, avec la réouverture au public de l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu. L’imposante infrastructure célébrera par ailleurs son 20e anniversaire en septembre prochain.

Une occasion que l’asbl ne ratera évidemment pas de fêter dignement. "C’est une saison touristique qui se veut particulière en raison de cet anniversaire", confirme Nicolas Matlaka, chargé de communication pour l’asbl. "Nous ne pouvons pas encore en dire de trop car tout se prépare mais une multitude d’activités seront proposées durant trois jours, lors du premier week-end de septembre."

Tout au long de la saison, de plus petits événements ponctuels viendront également la rythmer. "Après avoir vécu deux années assez compliquées, on se réjouit vraiment d’un retour à la quasi normale. Les aménagements mis spécifiquement en place pour le covid ne sont plus d’application, même si nous restons prudents. Les réservations en ligne sont par exemples toujours disponibles et conseillées."

Les croisières en bateau sur le Canal du Centre, activité touristique et estivale par excellence, reprendront quant à elle ce mercredi 13 avril. "Nous ne sommes plus limités par des jauges d’accueil maximales. C’est un véritable soulagement pour nous car nous allons à nouveau pouvoir accueillir des groupes plus grands." En 2020, ceux-ci étaient limités à 35 personnes, et à 40 personnes en 2021. Ils pourront désormais se composer de 80 personnes.

"Évidemment, nous espérons que la météo sera de notre côté, ce qui n’a pas été le cas l’an dernier. Planifier une croisière sur le canal du Centre reste forcément plus agréable sous le soleil que sous les nuages ! » Notons que la location de bateaux électriques pour naviguer sur le canal du Centre sera à nouveau possible dès le mois de juin prochain. Si le ciel belge fait quelques caprices, les visiteurs auront toujours la possibilité de s’abriter et de découvrir l’exposition « Voies d’eau d’hier, d’aujourd’hui et de demain."

Proposée au huitième étage de l’ascenseur funiculaire de Strépy-Thieu, cette dernière retrace l’évolution de la navigation en Belgique et permettra au public de revenir sur la construction et le fonctionnement de l’infrastructure. Une vue sur la salle des machines et sur l’ensemble de la région est également à admirer. L’exposition sera accessible à partir de ce 1er avril et le restera jusqu’à la fin du mois d’octobre.